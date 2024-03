Nowe płyty Norah Jones i Judas Priest. Czarne brzmienie i płatki owsiane

Piosenki przychodzą do Norah najczęściej w czasie kąpieli, na demówkach zawsze słychać plusk wody. Zajęta rodziną wokalistka tylko w łazience ma spokój. Jej dom tętni krzykiem córki i syna, którzy nie skończyli jeszcze dziesięciu lat. Jones jest dziś przykładną matką, dzieląc obowiązki z mężem, pianistą Petem Remmem. Dawne czasy świętowania sukcesów, gdy z przyjaciółmi jako ostatnia wychodziła z nowojorskich winiarni, ma już dawno za sobą.

Przełom w stosunku do kariery przyniosła refleksja, że muzyka musi być zabawą, tymczasem przyjemność koncertowania zabijały setki wywiadów. Na granie często nie miała już siły. Dlatego odcięła się od świata i nie używa mediów społecznościowych.

Woda i płatki owsiane, czyli przepis na życie Judas Priest

Tymczasem Judas Priest nagrali „Invincible Shield”, już 19. album w dorobku. I tym razem na płycie usłyszymy solówki Glenna Tiptona, choć w 2018 r. ujawnił, że zmaga się z chorobą Parkinsona. Od tego czasu grupa wspiera fundację gitarzysty, on zaś zdecydował, że dopóki może – będzie brał udział w nagrywaniu albumów, jednak nie przyjął oferty kolegów, by na koncertach asekurował go ukryty w kulisach, zastępca.

Muzycy w związku z ograniczeniami pandemicznymi zaczęli nagrywać album korespondencyjnie – wokalista Rob Halford w amerykańskim Phoenix, zaś basista Ian Hill w Europie. Od początku było wiadomo, że płyta nie będzie kontynuowała progresywnego brzmienia albumu „Nostradamus”, tylko nawiąże do klasycznego stylu Judasów. Halford kończył nagrania z gitarzystą Andyn Sneepem, który jest zmiennikiem Tiptona na koncertach.

W rozpoczynającej album piosence „Panic Attack” pojawia się groźne wezwanie: „Wyeliminuj pasożyty”. 72-letni wokalista powiedział „US Today”: – Naszej grupie zawsze zależało na tym, by rozcieńczać ciemność światłem, teraz zaś była okazja porozmawiać o tym, co dziś pcha ludzkość w stronę mroku: internet, hakowanie naszych urządzeń, przemocowy język, obsesja globalnych spisków, zbyt szybkie rozpowszechnienie złych emocji w sieci. Żyjemy w świecie, gdzie kłamstwo udaje prawdę, szybko się rozchodzi, a my, zbyt często, dostajemy ataku paniki.

Jednocześnie prywatne życie muzyka stało się prostsze. Po odstawieniu alkoholu i coming oucie, który dla heavymetalowego wokalisty był pełen obaw, angażuje się w życie społeczności LQBTQ. Dba o głos: