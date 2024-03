The 1975 i The Rose na halowych koncertach w Polsce

Już od początku lutego, poczynając od Wielkiej Brytanii, The 1975 koncertuje pod szyldem "Still... At Their Very Best", zaś tournée z wieloma amerykańskimi koncertami zakończy się w grudniu.

O rosnącej pozycji świadczą dwa koncerty w londyńskim The O2, największe w historii zespołu. Wyprzedane są już koncerty w Hollywood Bowl w Los Angeles oraz dwa wieczory w nowojorskim Madison Square Garden. Poprzednia część "At Their Very Best" objęła areny w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Azji i zgromadziła ponad 500 tysięcy fanów.

The 1975 pięć razy na szczycie UK Charts

Na sukces złożyła dobra fama na temat formuły koncertu, który łączył imponującą inscenizację i sztuką performatywną. Czegoś takiego jeszcze nie było. Teraz ma być jeszcze lepiej. Zespół występuje w scenografii piętrowego domu, a piosenki składają się na udramatyzowaną całość z Mattym Healy w roli głównej. Dodatkowo The 1975 ogłosili wydanie kilku nowych, limitowanych edycji swojego debiutanckiego albumu „The 1975”, aby uczcić 10. rocznicę wydania płyty.

Przypomnijmy, że wydany w październiku ubiegłego roku piąty studyjny album zespołu "Being Funny In A Foreign Language" zapewnił zespołowi piąty z rzędu numer 1 na UK Charts. Zespół został również ukoronowany tytułem "Best Rock/Alternative Act" na BRIT Awards 2023.