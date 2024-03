– Śnił mi się o tym koszmar ubiegłej nocy – powiedziała Eilish odbierając statuetkę z rąk Ariany Grande. – Bardzo dziękuję Akademii. Nie spodziewałam się, że to nastąpi. Jestem niezmiernie szczęśliwa i zaszczycona.

Sean, syn Yoko i Johna z Oscarem

Z kolei Sean Ono Lennon odebrał Oscara w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany za „War Is Over!”, którego był producentem wykonawczym. Film jest inspirowany utworem „Happy Xmas (War Is Over)” Johna Lennona i Yoko Ono. Ono Lennon odebrał statuetkę razem z twórcami filmu, Davem Mullinsem i Bradem Bookerem.

Tegoroczna gala Oscarów miała dużo momentów muzycznych. Andrea i Matteo Bocelli wykonali poruszającą wersję „Time To Say Goodbye (Con Te Partirò)” podczas sekcji in memoriam, w trakcie której przypomniano kadrami m.in. Tinę Turner.

Jon Batiste wykonał nominowaną do Oscara piosenkę „It Never Went Away” z dokumentu „American Symphony”.

Z kolei gitarzysta Guns N’ Roses Slash pojawił się bez wcześniejszych zapowiedzi, by wykonać gitarowe solo w trakcie występu Ryana Goslinga z nominowanym do Oscara „I’m Just Ken” z filmu „Barbie”.