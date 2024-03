Zlot gwiazd w Polsce. Takiej wiosny w jazzie dotąd nie było

Niewiele ponad dziesięć lat temu dotarła do nas zaskakująca wiadomość o nominacji do nagrody Grammy dla albumu „Night in Calisia” Włodka Pawlika w kategorii najlepszy album dużego zespołu jazzowego. Po nielicznych nagrodach dla polskich artystów w kategoriach muzyki klasycznej, była to pierwsza w historii nominacja dla polskiego jazzmana za jego nagrany w Polsce autorski album.

Powrót do albumu „Night in Calisia” Włodka Pawlika

Z perspektywy czasu wydaje się, że zdobycie nagrody było oczywistym następstwem nominacji, bo album był znakomity i nadal takim pozostaje. Kiedy jednak podczas ceremonii siedziałem obok Włodka Pawlika i jego żony Jolanty w Nokia Theater, nie mieliśmy takiej pewności, bo konkurencja była mocna i stuprocentowo amerykańska. Szał radości po ogłoszeniu zwycięzcy i moment, kiedy polski pianista odbierał pozłacaną statuetkę gramofonu - najbardziej pożądaną przez artystów, prestiżową nagrodę przemysłu fonograficznego, pamiętam do dziś. Od tamtego czasu żadnemu innemu polskiemu jazzmanowi nie udało się powtórzyć tego sukcesu.

Dziesięciolecie zdobycia Grammy to świetna okazja, żeby suitę „Night in Calisia” przypomnieć właśnie w Kaliszu 3 marca i to w oryginalnym wykonaniu z trębaczem Randym Breckerem, który bardzo przyczynił się do zdobycia statuetki grając znakomite solówki. W trio Włodka Pawlika zmienił się kontrabasista. Zamiast Pawła Pańty zagra młody, wielce obiecujący Damian Kostka, zaś na perkusji niezmiennie Cezary Konrad.

W orkiestrze Filharmonii Kaliskiej jest wielu nowych, młodych muzyków, ale po próbie Włodek Pawlik powiedział „Rzeczpospolitej”, że jest podbudowany energią i zapałem zespołu. Są w orkiestrze również muzycy, którzy pod kierunkiem Adama Klocka uczestniczyli w prawykonaniu i nagraniu albumu „Night in Calisia”. Teraz przy pulpicie dyrygenta stanie Alexander Humala, który wystąpił już z tym projektem w NOSPR. Pięć dni później 8 marca Randy Brecker i trio Włodka Pawlika wystąpią w Filharmonii Krakowskiej z tamtejszą orkiestrą pod kierunkiem Humali.