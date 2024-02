Tematyka tegorocznej trasy koncertowej będzie zaskoczeniem dla jazzfanów, bowiem jeden z najlepszych zespołów jazzowych świata wystąpi z septetem węgierskich muzyków folkowych grających m.in. na ludowych instrumentach. W programie nie zabraknie tradycyjnych czardaszów, jak i kompozycji klasycznych inspirowanych folklorem. Skład kwartetu pozostaje niezmieniony od lat: lider na saksofonach tenorowym i sopranowym, Joey Calderazzo – fortepian, Eric Revis – kontrabas i Justin Faulkner – perkusja. W tym składzie zespół od wielu lat doskonali warsztat i brzmienie stanowiąc punkt odniesienia na skali jakości dla wszystkich współczesnych małych zespołów jazzowych nazywanych combo. Ich ostatni album „The Secret Between the Shadow and the Soul”, z którym kwartet objechał najważniejsze sceny i festiwale świata, potwierdził najwyższą klasę muzyków i doskonałe zgranie zespołu w kreowaniu dramaturgii energetycznej, nasyconej emocjami muzyki.

Europejskie tournee kwartetu saksofonisty Branforda Marsalisa

Tytuł trasy koncertowej „Branford Marsalis & Friends” podpowiada, że będzie to muzykowanie w gronie przyjaciół, pełne radosnych momentów, wirtuozowskich improwizacji i wyszukanych harmonii. Dla amerykańskich muzyków wyzwaniem będą niespotykane w jazzie skale, nieparzyste rytmy, szybkie tempa, a także tureckie, cygańskie i wschodnie motywy.

– Z jednym z utworów wiąże się zabawny moment – relacjonuje spotkanie z węgierskimi muzykami Branford Marsalis. – Aranżację napisałem w metrum 4/4, ale na próbie, obserwując ich przytupujące stopy, zdałem sobie sprawę, że Węgrzy grają tę piosenkę w metrum na 5/4, chociaż wszystkie nuty do siebie pasują. To fascynujące, jak środowisko kulturowe wpływa na to, jak słyszysz muzykę.

Organizatorem koncertów w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach jest Agencja Artystyczna 4Music, natomiast koncert w Poznaniu organizuje Fundacja Europejskie Forum Sztuki. Bilety są już dostępne.