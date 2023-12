26 sierpnia Dawid Podsiadło dał na PGE Narodowym koncert, w którym brało udział aż 80 tysięcy widzów.



Reklama

Podczas największego koncertu w historii tego obiektu, muzyczne show dopełniły liczne efekty pirotechniczne i wizualne oraz występy niezapowiedzianych gości: sanah, Artura Rojka i Taco Hemingwaya.

Po niemal 2,5-godzinnym widowisku, Dawid przekazał zgromadzonej publiczności na stadionie oraz przed ekranami (ten fragment koncertu można było zobaczyć na kanale YouTube artysty), że już w przyszłym roku zagra na kilku stadionach w tej samej formule, czyli ze sceną postawioną na środku obiektu.

­– Zagraliśmy setki koncertów, ale to co wydarzyło się teraz, to było piękne, nowe doświadczenie. Nie wiem, ile zrobiłem kroków tego wieczoru, ale na bank bardzo dużo i cieszę się, że w przyszłym roku znowu będę mógł ich tyle zrobić. Energia tego wielkiego tłumu i dziesiątki tysięcy ludzi śpiewających razem – to coś, co powoduje ogromne emocje. Kiedy kończyliśmy występ już myślałem o tym, że to wspaniałe, że będziemy mogli to powtórzyć - gdyby nie to, mógłbym być trochę smutny, że to już koniec – powiedział w sierpniu Dawid Podsiadło.