Spotify’23: Polacy są muzycznymi patriotami

Spotify już wcześniej podzieliło się swoim stanowiskiem co do projektowanej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę o prawach autorskich, ponieważ uważamy, że zaszkodzi to naszej zdolności do wspierania lokalnych twórców w kraju.

Proponowany przepis artykułu 861 nałożyłby na serwisy streamingowe, takie jak Spotify, podwójną opłatę za tę samą muzykę, która jest dostępna dla użytkowników. Pierwsza istniejąca płatność dokonywana jest na rzecz właścicieli praw tj. wytwórnie, zaś drugą uiszczalibyśmy na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jeśli proponowana nowelizacja wejdzie w życie w obecnej formie, działalność Spotify w Polsce może stać się nieopłacalna, co spowoduje zmniejszenie inwestycji w kraju, mniejszy wybór dla użytkowników, a przede wszystkim mniejszą promocję polskiej muzyki w kraju i na świecie.

Chcę podkreślić, że uczciwe wynagrodzenie dla artystów ma fundamentalne znaczenie dla Spotify i uważamy, że artyści zasługują na czytelne reguły ekonomii streamingu muzyki. Płacimy blisko 70 proc. przychodów Spotify z muzyki właścicielom praw, takim jak wytwórnie i wydawcy, którzy z kolei płacą artystom na podstawie ich indywidualnych umów. Mając na uwadze dobro twórców, zmieniliśmy również nasz model płatności, aby ograniczyć nadużycia i pomóc zapewnić zarówno wschodzącym, jak i już profesjonalnym artystom większe wynagrodzenie.

Mamy teraz nadzieję, że zarówno nowy rząd, jak i parlament, będą kontynuować otwarty dialog na ten temat, umożliwiając platformom streamingowym dalsze wspieranie dobrze prosperującego lokalnego przemysłu muzycznego.

Najczęściej streamowane piosenki w Polsce

Kizo - Taxi

Zeamsone - 5 INFLUENCEREK

Miley Cyrus - Flowers

David Kushner - Daylight

club2020 - Malibu Barbie

Dawid Podsiadło - mori

Cyrko - Prywatny bal

2115 - DRESSCODE

Kuban - na okrągło

Męskie Granie Orkiestra - Supermoce (feat. Igo, Mrozu & Vito Bambino)

Najczęściej streamowani artyści w Polsce

Taco Hemingway

White 2115

Kukon

Mata

Oki

Gibbs

sanah

Bedoes 2115

The Weeknd

Dawid Podsiadło

Najczęściej streamowane albumy w Polsce

2115 - RODZINNY BIZNES

club2020 - club2020

Taco Hemingway - 1-800-OŚWIECENIE

Malik Montana - Adwokat Diabla

Mata - Młody Matczak

Dawid Podsiadło - Lata Dwudzieste

Kuban - spokój.

Oki - PRODUKT47

ReTo - STYXXX

Zeamsone - ???

Najczęściej streamowane piosenki globalnie

Most streamed songs in the world:

Miley Cyrus - Flowers

SZA - Kill Bill

Harry Styles - As It Was

Jung Kook - Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)

Eslabon Armado - Ella Baila Sola

Taylor Swift - Cruel Summer

Metro Boomin - Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage)

Rema - Calm Down (with Selena Gomez)

Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Taylor Swift - Anti-Hero

Najczęściej streamowani artyści globalnie

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

KAROL G

Lana Del Rey

Najczęściej streamowane albumy globalnie

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Taylor Swift - Midnights

SZA - SOS

The Weeknd - Starboy

KAROL G - MAÑANA SERÁ BONITO

Morgan Wallen - One Thing At A Time

Taylor Swift - Lover

Metro Boomin - HEROES & VILLAINS

Peso Pluma - GÉNESIS

Harry Styles - Harry's House

dane za Spotify