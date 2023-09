Siła polskiej muzyki. Polska fonografia w 20-tce światowych potęg

Druga znakomita informacja: jesteśmy notowani na 19. miejscu pod względem wartości sektora praw twórców i autorów muzyki. Te dobre wieści są uwerturą Dnia Polskiej Muzyki, który będziemy obchodzić 1 października, już po raz piąty.

– 2022 r. był drugim rokiem z rzędu, w którym rynek muzyczny w Polsce rósł znacznie szybciej niż inne. Po rekordowo dobrym roku 2021, kiedy wartość naszej fonografii urosła o ponad 28 proc., pobił kolejny rekord. Po raz pierwszy w historii znalazł się w gronie 20 największych rynków muzycznych świata – powiedziała „Rzeczpospolitej” Anna Ceynowa, prezeska Fundacji EMPOWER POLAND, organizatora kampanii Dzień Polskiej Muzyki, przewodnicząca Rady Polskiego Rynku Muzycznego.

Cztery płyty sanah

Wartość polskiego rynku fonograficznego wyniosła 661,4 mln zł. To o 14 proc. więcej niż przed rokiem i o blisko 50 proc. więcej niż w 2019 r., kiedy rozpoczęta została kampania Dzień Polskiej Muzyki. To wszystko zasługa fanów, którzy w ubiegłym roku wydali na muzykę o 15,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak to wciąż 15 zł w przeliczeniu na osobę rocznie.

Znakomity wynik to także zasługa świetnych płyt wydanych przez polskich artystów. W ubiegłym roku na dziesięć najlepiej sprzedających się albumów aż dziewięć to płyty polskich artystów. W tym zestawie znalazły się aż cztery albumy sanah, „Lata dwudzieste” Dawida Podsiadły (drugie miejsce), „Męskie Granie Orkiestra 2021” (czwarte miejsce), a także nagrania SB Mafija, Szpaku i White 2115. Harry Styles znalazł się dopiero na pozycji nr 10.