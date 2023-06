Startuje Open'er: oby nie było burzy

Agencja Alter Art, której niedawno udało się zdobyć kontrakt na przyszłoroczny koncert Taylor Swift, i tym razem stawia na młode gwiazdy, czyli przyszłość, proponując to, co najlepsze na innych czołowych czerwcowo-lipcowych festiwalach w Europie, czyli Glanstonbury, Roskilde i Werchter. Dlatego najwięcej jest rapu, nowego popu z naciskiem na czarne brzmienia, zaś tradycyjnego gitarowego rocka mniej.

Reklama

Do nielicznych wyjątków należy Queens Of The Stone Age pod przewodnictwem urodzonego w 1973 r. Josha Homme'a, którzy wystąpią w piątek 30 czerwca. Teoretycznie to weterani z ćwierćwieczem praktyki na karku, ale nowatorscy, o czym świadczy wydana właśnie płyta „In Times New Roman…”.

Czytaj więcej Plus Minus Od Beyoncé do The Weeknd. Polski rok z gwiazdami Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, The Weeknd – światowa czołówka wystąpi niebawem w Polsce. Nasz rynek koncertowo-festiwalowy jest mocny i ma silną pozycję w Europie, choć brakuje infrastruktury w Warszawie.

Również w piątek wystąpią Arctic Monkeys, kierowani przez Alexa Turnera, rocznik 1986, jedna z największych światowych gwiazd. Na ich przykładzie dobrze widać ewolucję muzyki.

Zaczynali jako formacja grająca ostrą gitarową muzykę, czego manifestem stał się rewelacyjny album „Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” z 2006 r. Potem zaszła jednak zmiana, zaś najnowszy, zeszłoroczny krążek „The Car” jest wysmakowaną, dekadencką symfonią o posmaku muzyki lat 70-tych.