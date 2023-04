Jubileuszowych atrakcji będzie zresztą więcej. 21 kwietnia, a więc dokładnie w swoje urodziny, Wojciech Waglewski z zespołem zaprasza fanów do wspólnego świętowania. O godz. 20.30 w klubie Jassmine przy ul. Wilczej 73 w Warszawie rozpocznie się specjalny koncert Voo Voo. Na swoich mediach społecznościowych zespół zdradził, że gościnnie wystąpią również Dorota Miśkiewicz, Kasai i Masha Natanson.

Natomiast przed koncertem o godzinie 18.00, w klubie Jassmine odbędzie się spotkanie z Wojciechem Waglewskim właśnie z okazji edycji „Premiery”. Spotkanie poprowadzi Anna Gacek, która w medialnym świecie zaistniała w audycji radiowej Trójki przy boku Wojciecha Manna jako jego konstruktywna w poglądach opozycjonistka. Spotkanie transmitowane będzie na mediach społecznościowych Anny Gacek i zespołu.

Płyta „Premiera” ujrzała światło dzienne w październiku 2022 roku. Wojciech Waglewski tak komentował wówczas proces jej nagrywania: „Spotkania zespołu w studiu były bardzo intensywne. Nagrania trwały krótko po to, by nie uronić nic z energii, którą mamy nadzieję przenieść na scenę niebawem. To jest płyta Voo Voo, brzmi jak płyta Voo Voo, wygląda jak płyta Voo Voo i smakuje jak płyta Voo Voo. Smacznego”.

Wojciech Waglewski zapowiedział również jesienno-zimowe wystawy, na których będzie można podziwiać jego kolekcję gitar. Mają być one połączone z promocją i podpisywaniem najnowszego, solowego albumu zatytułowanego „7.0”. Zaplanowano 21 wystaw i spotkań od 9 października do 14 grudnia. Wojciech Waglewski odwiedzi m.in. Zieloną Górę, Katowice, Wrocław, Warszawę, Olsztyn, Łódź i Kraków.