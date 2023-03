Urodził się w Gdańsku, jest muzykiem sceny niezależnej, kompozytorem, gitarzystą, basistą oraz producentem muzycznym. Karierę rozpoczął od założenia zespołu Dzieci Kapitana Klossa w 1983 roku. Grupa została jednym z laureatów festiwalu w Jarocinie, dzięki czemu stała się znana większemu gronu słuchaczy.

W 1994 roku dołączył do zespołu Apteka z Jędrzejem Kodymowskim na czele. Efektem ich współpracy była m.in. płyta „Menda”, która według krytyków była szczytowym osiągnięciem grupy. Dwa lata później opuścił zespół i wszedł w skład formacji Maćka Maleńczuka – Homo Twist. Od 1998 roku grał równolegle w innym zespole związanym z Maleńczukiem – Püdelsi. Wydali wspólnie płytę „Psychopop”, która była wówczas czwartym albumem zespołu.

Z Kazikiem Staszewskim rozpoczął współpracę w 2001 roku, a dwa lata później dołączył do formacji KNŻ (Kazik na Żywo). Razem z grupą zrealizował istotne albumy dla historii polskiego rocka.

Nie jest to oczywiście pełna lista muzycznych zajęć Olafa Deriglasoff. Współpracował również z Tymonem Tymańskim, Arkiem Jakubikiem czy Grzegorzem Markowskim. A w 2002 roku postanowił zadbać wreszcie o swoją solową karierę i założył zespół Os Gatos. Grupa występuje obecnie pod nazwą Deriglasoff. W 2014 roku ukazał się dwupłytowy album „XXX”, który stanowi podsumowanie ponad 30-letniej kariery muzyka. Ukazało się na nim 30 utworów z lat 1980-2014.

Także w 2014 roku Olaf Deriglasoff wziął również udział w projekcie Męskie Granie Orkiestra. Wystąpił wówczas m.in. z Moniką Brodką, Luxtorpedą, Kasią Nosowską, Illusion i Krzysztofem Zalewskim.

Robię banalne piosenki. Jestem piekarzem piosenek Olaf Deriglasoff

W jednym z wywiadów, artysta przyznał: – Robię banalne piosenki. Jestem piekarzem piosenek. Nie uzurpuje sobie prawa do bycia wielkim tekściarzem. Robię to dla siebie i swoich przyjaciół – jeśli ktoś to zrozumie i dobrze się przy nich poczuje, to pięknie. Natomiast niesamowite jest to, jak życie samo daje tematy. Każdego dnia się z nim zmagamy i codziennie dzieje się coś ciekawego.

Oprócz dorobku muzycznego Olaf Deriglasoff ma na swoim koncie role aktorskie. W 1997 wcielił się w gracza i kierowcę w filmie Olafa Lubaszenko „Sztos”. Zagrał również samego siebie w filmie dokumentalnym „Historia polskiego rocka” oraz „Jarocin. Po co wolność” w reżyserii Leszka Gnoińskiego i Marka Gajczaka.