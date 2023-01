James Hetfield tak opowiada o utworze:

– „Screaming Suicide” odnosi się do słowa tabu, jakim jest samobójstwo. Naszą intencją jest mówienie o mroku, który ukrywamy w sobie. Byłoby niedorzeczne zaprzeczać, że mamy takie myśli. Sądzę, że każdy człowiek boryka się z nimi na pewnym etapie życia. Aby się z nimi skonfrontować, trzeba wypowiedzieć to co wcześniej niewypowiedziane. Pamiętajcie: nie jesteście z tym sami.

„Screaming Suicide” to następca „Lux Æterna” – pierwszego singla, który ukazał się 28 listopada 2022.

Album „72 Seasons” ukaże się 14 kwietnia. Producentami krążka są Greg Fidelman oraz Hetfield & Ulrich. 12 utworów składa się na 77-minutową całość. To będzie pierwszy długogrający album Metalliki od wydanego w 2016 „Hardwired… To Self-Destruct”.

W sprzedaży są już dostępne pojedyncze bilety na wszystkie koncerty Metalliki w ramach trasy "M72". Metallica zagra po dwa koncerty w każdym mieście, którym jest objęte tournée. Każdy "No Repeat Weekend" to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena.

Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024.

Część zysków ze sprzedaży każdego biletu przekazywana jest na konto fundacji All Within My Hands założonej przez muzyków w 2017. Organizacja zgromadziła niemal 13 milionów dolarów, w tym niemal 6 zostało przekazane na granty i programy doskonalenia zawodowego w USA, ponad 2,5 miliona na poprawienie sytuacji żywnościowej a ponad 3,2 mln na zwalczanie skutków katastrof naturalnych.