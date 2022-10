Powrót do Instagrama był możliwy, ponieważ wyczyszczono konto muzyka z wszystkich postów. Pozostało tylko zdjęcie matki, Dondy.

Raper, o którym pisze się, że cierpi na schizofrenię, mówi o sobie w dwóch osobach – to Kanye West i Ye, co wiąże się z pseudonimem. Dodaje że jeden musiał odciąć się od drugiego z powodów biznesowych. To pokłosie artykułu Ari Emanuela w „Washington Post”, który zachęcał do bojkotu rapera za jego antysemickie tyrady.

Z kolei „Forbes” usunął rapera z listy miliarderów. Muzyk skomentował to następująco: „Straciłem dwa miliardy dolarów w ciągu jednego dnia, ale nadal żyję. To jest mowa o miłości. Wciąż was kocham. Bóg nadal was kocha. Pieniądze nie są tym, kim jestem. Ludzie są tym, kim jestem”.

„Rolling Stone” ocenia, że utrata kontraktu z Adidasem kosztowała muzyka 1,5 mld dolarów. Rozwiązały z nim umowy także CAA, Vogue, Balenciaga. Wartość majątku artysty szacuje się teraz na 400 milionów dolarów.