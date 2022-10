Projekt rozbudowy infrastruktury: ładowarki co 60 km, stacje wodoru co 100 km

Rozbudowa infrastruktury ładowania to podstawa rozwoju elektromobilności. Zgodnie z przyjętym projektem, stacje ładowania mają być zlokalizowane co 60 km, a wodoru co 100 km. Ma to również być droga do osiągnięcia w 2050 r. neutralności klimatycznej w UE.