„Oczywiście my – kiedy mówię „my”, mówię teraz jako podatnik w Stanach Zjednoczonych – jesteśmy najgorsi ze wszystkich co najmniej 10 razy (...) Zabijamy więcej ludzi niż inni. Wtrącamy się w wybory. My, amerykańskie imperium, robimy to całe gówno”.

Do Watersa nie trafia żaden z argumentów dziennikarza Jamesa Balla o tym, że fakty o wojnie w Ukrainie przedstawiają nie tylko Ukraińcy, lecz również zagraniczni obserwatorzy i dziennikarze.

Waters nie przejmuje się padającymi w rozmowie faktami dotyczącymi m. in. wojny w Syrii, dotyczące zaangażowania Rosji i Amerykanów przy zdecydowanej przewadze tych pierwszych.

Podkręca swoje paranoje. Ważniejsze są dla niego własne portrety z negatywnymi komentarzami czy sugestiami śmierci w Internecie niż udokumentowane dowody bestialstwa Rosjan w Ukrainie, gdzie od początku wojny zginęło ponad 400 dzieci.