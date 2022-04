Chcesz dostać 500 plus w czerwcu? Zostało bardzo mało czasu

Do 30 kwietnia trzeba złożyć wniosek o 500 plus na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023, jeśli chce się zachować ciągłość wypłat. Osoby, które złożą wnioski po tym terminie, dostaną pieniądze, ale muszą się liczyć z opóźnieniem wypłaty.