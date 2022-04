Szczecin i Pomorze Zachodnie ponownie są gospodarzami Fryderyk Festiwal 2022, gali najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce, przyznawanej przez Akademię Fonograficzną od niemal 30 lat.

Najwięcej nominacji otrzymała Daria Zawiałow z szansami na statuetkę aż w ośmiu kategoriach, w tym album roku pop za „Wojny i noce”. Ma też dwie nominacje w kategorii utwór roku – za singiel „Za krótki sen” z Dawidem Podsiadło oraz „I Ciebie też, bardzo” pod szyldem Męskie Granie Orkiestra 2021 – wspólnie z Dawidem Podsiadło i Vito Bambino. Sześcioma nominacjami doceniono Sanah – m.in. artystka i autorka roku oraz kompozytorka roku. W kategorii album roku pop nominowano jej album „Irenka”, zaś jako utwór roku – piosenkę „Kolońska i szlugi”. Po cztery mominacje mają Kaśka Sochacka (m.in. fonograficzny debiut roku) i Hania Rani (za płytę „Music for Film and Theatre” – album alternatywny).

Ceremonii ogłoszenia laureatów towarzyszyć będzie wyjątkowy koncert z udziałem wielu wokalistek. Daria Zawiałow i Kaśka Sochacka wezmą udział w gali razem z Mery Spolsky (dwie nominacje).

Na szczecińskiej scenie zobaczymy także Katarzynę Nosowską. Tym razem wystąpi gościnnie razem z grupą Anieli, którą założył jej mąż i muzyk Hey Paweł Krawczyk wraz z Joanną Prykowską, znaną w przeszłości z zespołu Firebirds, prywatnie wieloletnią przyjaciółką Nosowskiej. Nie bez powodu teledysk do „Jaśniejącej”, pierwszej piosenki Anieli, powstał w Szczecinie.

Widzowie koncertu zobaczą też gwiazdorskie duety. Zaśpiewają nominowana m.in. w kategorii album roku indie pop Monika Brodka i Tymek, z Organkiem – WaluśKraksaKryzys, którzy wspólnie powalczą o statuetkę w kategorii album roku rock/metal), zaś Rosalie zaśpiewa u boku Króla (nominowanego m.in. w kategorii album roku indie pop). Natalię Szroeder usłyszymy w utworze z Vito Bambino, wyróżnionym nominacją w kategorii utwór roku.

W Netto Arenie zagra zespół T. Love, który powrócił w składzie z okresu „Kinga” nową płytą „Hau Hau”, a także duet Kwiat Jabłoni (ma na koncie dwie nominacje) oraz młoda przedstawicielka hip-hopu, szczecinianka Young Leosia (nominowana m.in. w kategorii artystka roku).

Nie zabraknie nominowanej w czterech kategoriach grupy Muchy i legendy polskiego punk rocka – grupy Dezerter (powalczą o statuetkę Fryderyka w kategorii album roku rock/metal). Galę uświetnią także występy Szczyla, wyróżnionego nominacją w kategorii debiut oraz album roku hip-hop – razem z Sokołem, Matą, który ma dwie nominacje, Sobelem i Zdechłym Osą. Zaśpiewa również Ralph Kamiński z dwoma nominacjami na koncie, w tym na album roku i piosenke poetycką i literacką.

W muzyce jazzowej z dwiema nominacjami powraca Ewa Bem, którą Akademia wyróżniła w kategorii jazzowy artysta roku oraz album roku jazz za płytę „Live”. Po dwie nominacje otrzymali Adam Bałdych za płytę „Poetry”, Dorota i Henryk Miśkiewicz za „Naszą miłość” oraz Marcin Wasilewski za nagraną wspólnie ze swoim trio płytę „En Attendant”.

Szczeciński jazz podczas gali reprezentować będzie saksofonista jazzowy Sylwester Ostrowski.

Akademia Fonograficzna ogłosiła już laureatów Złotych Fryderyków. Ta nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w tym roku została przyznana Januszowi Olejniczakowi – jednemu z najwybitniejszych współczesnych chopinistów, Stanisławowi Gałońskiemu – uznanemu dyrygentowi i popularyzatorowi muzyki dawnej, Henrykowi Miśkiewiczowi – znakomitemu saksofoniście i klarneciście, zespołowi Republika, który od 40 lat buduje historię polskiej muzyki rozrywkowej. Do grona postaci szczególnie wyróżnionych przez Akademię Fonograficzną dołączył również Jacek „Budyń” Szymkiewicz – szczeciński multiinstrumentalista, znany z grupy Pogodno, który zmarł nagle 12 kwietnia tego roku.

Fryderyk – nazwa inspirowana jest Chopinem – to najważniejsze narody muzyczne przyznawane od 1995 roku przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury ponad 1700 wykonawców, twórców, dziennikarzy i profesjonalistów z branży muzycznej. Zwycięzcy są wybierani w drugiej turze tajnego głosowania.

Transmisja o godzinie 20 w TVN

Prestiż i pozycja rynkowa

Nagroda Fryderyka ma dla artystów środowiskowe znaczenie, choć czasami nie odzwierciedla sytuacji rynkowej. W podsumowaniu zeszłorocznej listy najczęściej kupowanych w Polsce albumów (OLiS) pierwsze miejsce zajęła Sanah z albumem „Irenka”, zaś na trzecim miejscu znalazła się jej wcześniejsza płyta „Królowa dram”. Drugi był Mata z płytą „Młody Matczak”. Z nominowanym do Fryderyka Sokół z płytą „Nic” znalazł się na pozycji ósmej, zaś „Męskie Granie 2021” na dziewiątej. Dziesiąty był Sobel z „Pułapką na motyle”, zaś Kwiat Jabłoni z „Mogło być nic” – jedenasty. Daria Zawiałow z płytą „Wojny i noce” uplasowała się na dziewiętnastej pozycji. W pierwszej dziesiątce zestawienia sześć pozycji należy do hip-hopu. W 2021 r. całkowita liczba wszystkich sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS przekroczyła 1,3 mln egzemplarzy – co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2020 o 7 proc. Wartość hurtowa polskiej fonografii w 2021 r. wyniosła 148 mln dol., czyli o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyrost streamingu wyniósł 43 proc.

W Spotify najczęściej odtwarzaną polską artystką w 2021 r. była Sanah, zaś artystą – Mata. Najpopularniejszą raperką okazała się Young Leosia. Jej hit „Szklanki” zanotował aż 29 mln streamów, a album „Hulanki” wśród polskich artystek wyprzedziła jedynie „Irenka” Sanah. To z niego pochodzi hit „Ale jazz!” z udziałem Vito Bambino. Odtworzono go ponad 40 milionów razy. Z płyty „Młody Matczak” Maty pochodzi najpopularniejsza piosenka roku, czyli „Kiss cam (podryw roku)”. Utwór rapera osiągnął ponad 47 milionów odtworzeń.