Tegoroczna gala Grammy, nagród amerykańskiej fonografii, którą zorganizowano w Las Vegas, nadrobiła to, czego nie zrobili filmowcy: oddała głos prezydentowi Ukrainy - Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Reklama

Trevor Noah, prowadzący galę wspomniał, że przesłaniem muzyki jest reagować na wydarzenia i dodawać otuchy, która teraz najbardziej potrzebna jest na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy przemówił z filmu zarejestrowanego w kijowskim bunkrze. Mówił o dzieciach, które malują spadające na kraj rakiety - o 153 zabitych i ponad czterystu rannych.

W kategoriach: nagranie roku i piosenka roku zwyciężyła kompozycja "Leave The Door Open" zespołu Silk Sonic

Reklama

- Ukraińscy muzycy zamiast smokingów noszą kamizelki kuloodporne. Śpiewają dla rannych w szpitalach – mówił prezydent Ukrainy i apelował o wsparcie w każdy możliwy sposób.

Z kolei John Legend razem z ukraińską wokalistką Miką Newton i poetką Lubow Jakymczuk zaśpiewali piosenkę "Free".

Zwycięzcą gali jest Jon Batiste, który otrzymał pięć statuetek w tym za album roku "We Are". W kategoriach: nagranie roku i piosenka roku zwyciężyła kompozycja "Leave The Door Open" zespołu Silk Sonic stworzonego przez Bruno Marsa i Andersona.Paaka, a zdobyła także nagrody w kategoriach najlepszy występ r'n'b i najlepsza piosenka r'n'b.

Najlepszą nową artystką okrzyknięto Olivię Rodrigo, która zdobyła jeszcze dwie statuetki (najlepszy album wokalny pop i najlepszy występ solowy pop).

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

W kategorii najlepszy album rockowy wygrała płyta Foo Fighters "Medicine At Midnight", zespół dostał jeszcze dwie statuetki. Miał wystąpić na gali, zrezygnował jednak po śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa, którego upamiętniono specjalnym pożegnaniem.

Za najlepszy album rapowy uznano "Call Me If You Get Lost" Tyler, the Creator.