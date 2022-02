Komisja dopuściła do krajowych eliminacji dziesięciu wykonawców. Oto ich lista i tytuły piosenek, na które będzie można głosować smsami:

Ania Byrcyn - Dokąd?

Daria - Paranoia

Emilia Dębska (Mila) - All I Need

Lidia Kopania - Why Does It Hurt

Karolina Lizer - Czysta woda

Ochman - River

Karolina Stanisławczyk & Chika Toro – Move

Siostry Szlachta - Drogowskazy

Kuba Szmajkowski - Lovesick

Unmute - Głośniej niż decybele

- Poziom tegorocznych preselekcji jest bardzo wysoki i urozmaicony. Artyści prezentują różne style. Eurowizja to nie tylko odpowiedni dobór piosenek, artysta, który będzie nas reprezentował musi na scenie odpowiednio się zaprezentować. Dlatego dobrze, że cała dziesiątka zaprezentuje się na żywo podczas specjalnego koncertu. Dobrze też, że nie tylko jury, ale także widzowie wezmą udział w wyborze naszego reprezentanta. Będą emocje! - powiedział Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny i komentator Konkursu Piosenki Eurowizji.

- W Turynie liczyć się będzie każdy najmniejszy szczegół w wymiarze nie tylko wokalnym, ale także wizualnym show. Trzymając kciuki za wszystkich artystów, powiem krótko. Niech wygra najlepszy! Niech wygra muzyka! - wyjaśnia Aleksander Sikora, który również skomentuje tegoroczną Eurowizję.

Konkurs będzie można oglądać w TVP2 oraz w VOD.

"Telewizja Polska urozmaiciła polskie preselekcje nowym systemem głosowania. Po zakończeniu głosowania widzów, ich wyniki zostaną zliczone i zamienione na udział procentowy. Każdy juror będzie miał tymczasem do rozdania 100 punktów, które może rozdzielić w dowolny sposób pomiędzy wszystkie piosenki, bez wyjątków. Suma ocen jury także zostanie zamieniona na udział procentowy. Połączenie głosów w stosunku 50/50 wskaże najpierw trójkę ścisłych finalistów. Prowadzący konkursu odczytają, kto zajął miejsca od 10. do 4., wymieniając też wyniki procentowe tych uczestników. Na wypadek remisu, decydują głosy jury" – informuje serwis eurowizja.org.

Głosowanie widzów ruszy, dopiero kiedy na scenie zaprezentują się wszyscy uczestnicy i potrwa 10 minut. Każdemu uczestnikowi będzie przypisany numer od 1 do 10 – głos SMS zawierający go będzie można wysłać na numer 7350 (cena: 3,69 zł z VAT).

Jury tworzą dziennikarz muzyczny i od zeszłego roku komentator Eurowizji Marek Sierocki, dyrektor programowy TVP Krystian Kuczkowski, wokalistka Halina Frąckowiak, dyrektor programu 1 Polskiego Radia Marcin Kusy oraz kompozytor Szymon Orłowski.