Za opowiedzenie historii wziął się Todd Haynes, reżyser „Daleko od nieba" z Julianne Moore i paradokumentu „Jestem gdzie indziej" o Bobie Dylanie.

Haynes przypomina historię zespołu, poczynając od spotkania w 1965 r. w obskurnym lofcie na nowojorskiej Ludlow Street aż po 1970 r., gdy grupę opuścił Lou Reed. Łącznie nagrała cztery płyty i dużo koncertowała.

Fenomen Velvet polega na tym, że muzycy nie sprzedali tak wiele albumów jak liczne gwiazdy końca lat 60, a jednak pomimo lekceważenia ich przez wytwórnie i stacje radiowe, stali się jedną z najbardziej wpływowych formacji artystycznych.

Przyczyniły się do tego tyle barwne, co powikłane biografie, a i legenda nowojorskiej bohemy, na którą wpływ miała współpraca z papieżem pop-artu Andy Warholem. To on promował Velvet, zaprojektował słynną okładkę płyty z bananem. Wszystko to złożyło się na popkulturowo-muzyczny mit, który inspirował Davida Bowiego, Briana Eno, Nirvanę, The Strokes czy Sonic Youth, którego teledyski Haynes kręcił.

W dokumencie zostały przypomniane także drastyczne fakty z życia muzyków. Lou Reed, którego nieopanowaną naturę rodzice chcieli okiełznać, kierując go na serię elektrowstrząsów – jeszcze bardziej się zradykalizował. Interesowała go dzika strona życia, o której śpiewał z upodobaniem, a nie stronił też od gejowskich barów i twardych narkotyków. Ważna była dla niego literatura – Schwartz, Ginsberg, Burroughs. Lubił też free jazz.

John Cale, Walijczyk z pochodzenia, też miał trudne dzieciństwo. Ojciec Anglik był górnikiem i upierał się, by w domu mówiono wyłącznie po angielsku. Mama chorowała na raka, zaś sam John, muzykując w parafii, był molestowany przez anglikańskiego pastora.

Muzycy grali w Cafe Bizarre, gdzie zauważyła ich Barbara Rubin, młoda reżyserka z kręgu Andy Warhola. On został menedżerem zespołu, kupił mu sprzęt i uczynił częścią multimedialnego show „Andy Warhol Up-Tight", które wkrótce przekształciło się w „Exploding Plastic Inevitable" – widowisko wyprzedzające efekty stroboskopowe techno.

To właśnie z tournée tego widowiska, do którego włączono piękną niemiecką modelkę i aktorkę Nico, łączy się szczyt osiągnięć zespołu.

Haynes pokazuje również całe środowisko Fabryki Warhola, cytuje mniej znane jego filmy, zaś historia zespołu zaczyna się kończyć od odejścia Nico (zmarła w 1988 r). Potem Reed zwolnił Warhola jako menedżera, zaś Cale'a jako basistę, by zacząć solową karierę.

Atutem filmu w Appletv+ jest to, że postać Lou Reeda (zmarł w 2013 r.) nie zdominowała opowieści. Prowadzą ją John Cale i perkusistka Maureen Tucker – głos rozsądku w zespole. Dokumentowi towarzyszy podwójny album „The Velvet Underground: A Documentary".