West, który w 2020 roku był kandydatem na prezydenta USA (nie zarejestrował swojej kandydatury we wszystkich stanach), w sierpniu złożył wniosek do sądu w Los Angeles, by "z przyczyn osobistych" zmienić swoje imię i nazwisko na "Ye".



Reklama

Teraz sąd zaakceptował jego wniosek, co oznacza, że raper oficjalnie może być nazywany "Ye". Jednocześnie stracił on swoje dotychczasowe imiona i nazwisko - Kanye Omari West.

W Biblii "ye" oznacza "ty". Więc ja jestem tobą. Jestem nami Kanye West, raper

W 2018 roku West w rozmowie z gospodarzem programu radiowego, Big Boyem stwierdził, że "'Ye' to słowo najczęściej używane w Biblii". - W Biblii "ye" oznacza "ty" - mówił. - Więc ja jestem tobą. Jestem nami. To my. Od bycia Kanye, co oznacza bycie pojedynczym do bycia Ye, co jest odbiciem naszego dobra, naszego zła, naszego zagubienia - wszystkiego. To bardziej odbicie tego, kim jesteśmy jako istoty - tłumaczył.



W 2018 roku West wydał album muzyczny zatytułowany "Ye". W sierpniu West wydał swój dziesiąty album studyjny zatytułowany "Donda".



Reklama

West jest obecnie w czasie rozwodu z gwiazdą reality show i celebrytką Kim Kardashian West, którą poślubił w 2014 roku. Para ma czwórkę dzieci.