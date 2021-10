Werk mówił o tym, czego będziemy mogli się spodziewać podczas festiwalu muzycznego Soundedit, który odbędzie się w dniach 21-24 października w Łodzi.

Reklama

- Po raz trzynasty odbędzie się międzynarodowy festiwal producentów muzycznych Soundedit, w tym roku udało nam się to wydarzenie zaplanować na aż cztery dni. Tegoroczny program imprezy jest bardzo szeroki, również ten edukacyjny - podkreślił organizator.

Lider zespołu Hedone zdradził także jaki czeka jak wygląda harmonogram imprezy.



- Zaczynamy 21 października w Łodzi w klubie Wytwórnia - koncertem z okazji pięćdziesięciolecia wydania płyty The Doors „L.A. Woman”. Płyta zostanie w całości odegrana przez zespół pod dowództwem Marcina Zabrockiego, a wokalnie pojawi się tam - po latach - pierwsza dama bluesa, czyli Elżbieta Mielczarek, będzie Tomasz Organek, będzie WaluśKraksaKryzys i Kuba Stankiewicz znany z grupy Braty z Rakemma. Później pojawi się również istotny zespół na łódzkiej scenie muzycznej, czyli Jezabel Jazz, który zagra swój koncert. W dniu drugim pojawi się Marc Almond i Midge Ure. Natomiast w sobotę mamy dzień specjalny - Tomasz Lipiński postanowił zakończyć karierę i to na naszym festiwalu, więc zanim ją zakończy otrzyma jeszcze od nas specjalną nagrodę. Wcześniej wystąpi kilka znakomitych polskich wykonawców: Wolska, Bluszcz, Morświn, Blokowisko, Oxford Drama, a na koniec wystąpi Baasch. Ostatniego dnia festiwalu robimy stulecie urodziny Lema, które uczcimy koncertem Skalpela, będzie tam można usłyszeć również gości: Piotra Orzechowskiego, Pawła Romańczuka i Kuba Więcka. Po tym wszystkim pojawi się gość zagraniczny - Lydia Lunch, legenda punku, która pokaże swój autobiograficzny dokument "The world is never over", a potem odbędzie się jej performance. Ważne jest jeszcze to, że przez te wszystkie dni toczą się warsztaty i spotkania - zapowiedział dyrektor festiwalu.