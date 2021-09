Po miesiącach posuchy wywołanej pandemią wrócili najwięksi globalni gracze. Dominują klasycy rapu. Jak podaje United World Chart, w notowaniu z 18 września muzycznym królem świata ponownie jest Drake, który w pierwszym tygodniu po premierze sprzedał 810 tys. egzemplarzy najnowszego albumu „Certified Lover Boy". Pokonał największego rywala Kanye Westa, który w drugim tygodniu dystrybucji płyty „Donda" musi się zadowolić sprzedażą 639 tys. egz.

Pikanterii dodaje fakt, że właśnie z kręgu Kanye Westa wyszedł wcześniej atak na Drake'a w sprawie niedostatecznej opieki nad matką jego dziecka, co wywołało skandal. Drake pozbierał się po zaczepce i stworzył płytę, która wraz z okładką – przedstawiającą emotikony wielu kobiet w ciąży – a także singlem „Way 2 Sexy" grają z wizerunkiem playboya.

Fani rapu zauważą, że Drake nagrał album z trzema głównymi współpracownikami Westa – Jay-Z, Travisem Scottem i Kid Cudim. Kanye i tak może odczuwać satysfakcję, ponieważ druga pozycja na świecie po serii jego politycznych i religijnych szaleństw – co ewidentnie łączy się z chorobą dwubiegunową – świadczy, że nie stracił całego zaufania fanów, dla których nagrał blisko dwie godziny nowej muzyki. O skali dominacji rapu nad innymi gatunkami świadczy nawet nie trzecie miejsce w notowaniu nowego albumu Iron Maiden „Senjutsu" z hitem „The Writing on the Wall". Fani kupili 191 tys.: czterokrotnie mniej niż płyty Drake'a. W pierwszej dziesiątce światowych hitów zwraca uwagę obecność Billie Eilish z jej drugim albumem „Happier Then Ever": od 30 lipca rozszedł się w 1 mln sztuk.

A już 1 października ukaże się drugi wspólny album Lady Gagi i Tony'ego Bennetta „Love for Sale" oraz „The Quest" grupy Yes. Na 15 października zapowiedziane są nowe albumy „Music of the Spheres" grupy Coldplay i „Blessings and Miracles" Carlosa Santany, który powrócił do gwiazdorskich duetów. „Move" śpiewa Rob Thomas, znany z „Supernatural", a w piosenkach pojawią się Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea i Kirk Hammett z Metalliki.

22 października nowe płyty wydadzą Elton John, Duran Duran i Lana Del Rey, zaś 29 Tori Amos. Na 5 listopada powrót z premierową płytą „Voyage" po czterech dekadach milczenia zapowiada ABBA. 15 października ukaże się też specjalna edycja „Let It Be" The Beatles, która anonsuje „Get Back", trzyodcinkowy, sześciogodzinny dokument Petera Jacksona o sesji „Let It Be", który Disney nada pod koniec listopada.