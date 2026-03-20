Dyrygentka Marzena Diakun
Zaskoczenie na widok kobiety dyrygującej, które ja odczuwałam, zniknęło. Dziś w dyrygowaniu liczy się przede wszystkim artystyczna jakość, a nie płeć. Jest to trudny zawód i dla kobiet, i dla mężczyzn; dyrygentów jest coraz więcej, orkiestr tyle samo lub mniej. Poziom dyrygentury światowej jest bardzo wysoki, konkurencja bardzo duża. Byłam niedawno w jury konkursu dyrygenckiego w Genewie i uczestniczący w nim dwudziestolatkowie i trzydziestolatkowie mogli się pochwalić poważnymi już osiągnięciami. Zresztą już ponad 10 lat temu, kiedy stanęłam do konkursu na asystenta dyrygenta Orkiestry Filharmonicznej Radia France, zostałam ostatecznie wybrana spośród ponad trzystu chętnych. Ilu z nich się zatem przebije?
Czas takiego ewentualnego faworyzowania kobiet jest procesem, który przeminie. Z drugiej strony, gdy dyrygentkom tak trudno było przebić się przez dominację mężczyzn, powstał konkurs „Maestra”, w którym mogły uczestniczyć tylko kobiety. Można go postrzegać jako pewien rodzaj wykluczenia płci przeciwnej, ale jest traktowany jako szansa zaistnienia, by ułatwić kobietom pokazanie swoich możliwości i zapewne przez jakiś czas tak musi być. Tym niemniej mamy już wiele bardzo dobrych dyrygentek, zatem wszystko powoli się normalizuje.
Każda jest inna, bo każda stanowi zbiór bardzo różnych ludzi pracujących ze sobą i tworzących unikatowy mikroklimat. Tak dzieje się niezależnie od kraju, w Hiszpanii spotkałam się z tak zwaną niemiecką dokładnością wykonawczą, w Niemczech znam orkiestry, które mają niesamowity temperament, podobnie zresztą jak francuskie. Trudno mówić o jakiejś narodowościowej specyfice, za każdym razem dyrygent wchodzi w zupełnie inny świat, do którego musi się dostosować.
Praca dyrygenta to przede wszystkim praca nad muzyką z utalentowanymi muzykami, więc bardzo ważne są umiejętności społeczne, zjednywania sobie ludzi i motywowania ich.
Tegoroczna edycja, która rozpoczyna się 22 marca, a zakończy się tradycyjnie w Wielki Piątek, 3 kwietnia, to 11 koncertów symfonicznych, 3 kameralne oraz recital brytyjskiego pianisty Barry’ego Douglasa oraz imprezy towarzyszące w Krakowie i Wrocławiu. Wystąpią najlepsze polskie orkiestry, a także Sinfonieorchester Liechtenstein i Stuttgarter Kammerorchester. Hasło przewodnie koncertów i wydarzeń brzmi: „Beethoven. Przelom klasycyzmu i romantyzmu. Muzyczną klamrę stanowi inauguracja z IX Symfonią Beethovena i finał z „Pasją według św. Łukasza” Pendereckiego. Szczegółowy program i informacje o biletach: www.beethoven.org.pl.
Każdy utwór Beethovena jest wyzwaniem, a Dziewiąta szczególnie, bo jest przepełniona rozmaitymi treściami i wielkimi emocjami. To klasyka repertuarowa, mamy wiele jej interpretacji, które warto znać, by wiedzieć, jak wielcy artyści podchodzili do tej muzyki. No i oczywiście należy znaleźć coś swojego, jak najwierniej oddając to, co w niej ukryte.
Odpowiedź jest prosta i trudna zarazem. Trzeba ją przefiltrować przez własną wrażliwość i zagłębić się w jej tekst. A im dłużej patrzy się w partyturę, tym więcej rzeczy się odkrywa. Poza tym, zapis nutowy utworów tamtej epoki, jak i wcześniejszych, daje wiele możliwości interpretacji. W muzyce romantycznej czy XX-wiecznej kompozytorzy coraz dokładniej dookreślali szczegóły wykonawcze, tutaj natomiast mamy więcej „wolności” w podejściu do artykulacji, czasami i frazowania, czy samej techniki wykonawczej.
Kiedy otwiera się partyturę utworu tak znanego jak IX Symfonia Beethovena, ma się w uszach muzykę, którą znamy z różnych wykonań. Muzyka, nazwijmy ją „poważna”, jest nie tylko moim zawodem, ale i światem. Słucham jej prawie non stop i do dziś – jeśli tylko mam wolną chwilę – chodzę na koncerty. Znam więc najróżniejsze interpretacje bardzo dużego zakresu repertuaru. Ale generalnie pracę zaczynam od partytury. Natomiast kiedy patrzę w nuty i czegoś „nie słyszę”, na przykład jakiejś bardziej skomplikowanej harmonii, siadam do fortepianu. Zazwyczaj jednak staram się sobie wyobrazić, jak bym chciała usłyszeć dany dźwięk danego instrumentu.
Niedobrze, kiedy tak się dzieje. Dla mnie zdecydowanie najważniejsza jest muzyka, a dyrygent powinien działać w jej służbie. Nie należy stawiać siebie przed kompozytorem. Oczywiście muzyka bywa bardzo emocjonalna, a dyrygujemy całym ciałem. Jeśli jednak jesteśmy prawdziwi i służymy muzyce, na pewno nikt nie pomyśli, że robimy teatr.
One muszą być przepuszczone przez nas, to są także nasze emocje, ale trzeba zachować kontrolę, bo to ja prowadzę orkiestrę, ja buduję formę i ja decyduję, kiedy na przykład zbudować kulminację.
Nigdy nie zastanawiałam się nad tym. Każda jest inna i każda niesamowicie wręcz nasycona dramatyzmem. Chyba jednak Dziewiątą lubię szczególnie i to nie ze względu na jej ostatnią część, a jeśli już, to przede wszystkim z uwagi na początek tej właśnie części.
Ale nadal uważam, że można pięknie ukształtować kulminację finału Dziewiątej. To nie musi być krzyk, a umiejętnie budowana eksplozja muzyki.
Wszystko zależy od kilku pytań: Co? Z kim? Kiedy? Na wykonanie wpływać może nie tylko nasz nastrój, ale nawet pogoda i klimat. Każdy utwór, którym dyryguję jest przeze mnie na wiele sposobów przefiltrowany. Teraz zaczynam wchodzić w twórczość Brucknera i myślę, że to bardzo „mój” kompozytor, doskonale rozumiem jego idiom, choć będę zapewne długo odkrywać i poszukiwać właściwego czasu w jego muzyce. Najpiękniejsze w moim zawodzie jest to, że całe życie mogę rozwijać się i dokopywać do kolejnych warstw utworów.
Oczywiście. Mam kilkoro studentów w Akademii Muzycznej we Wrocławiu i bardzo cenię sobie tę pracę, bo wydaje mi się, że z moim doświadczeniem mogę młodym ludziom coś przekazać. Można w ogóle zadać pytanie, czy jest możliwe nauczenie dyrygowania? Zapewne tak, jeśli chodzi o schemat poruszania rękami, natomiast najważniejsze przecież jest to, jak pracować z orkiestrą, jakie mieć podejście do niej i do muzyki. Żaden nauczyciel nie jest w stanie przewidzieć, z jakimi problemami w przyszłości może borykać się jego student, ale mogę mówić o swoich doświadczeniach i o tym, jakie muzyka niesie problemy techniczne i wykonawcze.
Teraz nie da się pracować jak kiedyś, gdy wielki Arturo Toscanini pobił podobno rekord Guinnessa w liczbie procesów sądowych z muzykami. Żyjemy w innym świecie; w każdej działalności powinien obowiązywać szacunek do drugiego człowieka. Nawet jeśli orkiestra nie jest w pełni demokratycznym organem.
Fundacja dopiero zaczyna działalność, ale rzeczywiście muzyka współczesna jest dla mnie ważna. Chcę w nią wejść głębiej i w miarę możliwości wspierać, częściej wykonywać. Zresztą zawsze była obecna w tym, co robiłam, już w początkach działalności współpracowałam z hiszpańskim zespołem Smash Ensemble i tak to trwa, choć wyszukanie czegoś wartościowego w muzyce młodego pokolenia kompozytorów bywa bardzo czasochłonne. W to, co jest obecnie pisane, zagłębiam się często w miesiącach przeznaczonych na wakacje. Jest we mnie jednak ciekawość muzyczna, lubię szukać i odkrywać nowe nazwiska.
Zaczynałam od Grażyny Bacewicz i jej utwory coraz chętniej bywają wykonywane, co jeszcze dziesięć lat temu było trudne. Kilkakrotnie w Niemczech prezentowałam IV Symfonię Karola Szymanowskiego z Szymonem Nehringiem jako solistą, została bardzo dobrze przyjęta. Staram się wprowadzać Mieczysława Karłowicza i orkiestry się na jego muzykę zgadzają, promuję Andrzeja Panufnika. A teraz dwa dni po koncercie inauguracyjnym na Festiwalu Beethovenowskim mam występ w Zurychu z tamtejszą Kammerorchester, w programie jest m.in. Koncert na orkiestrę Bacewicz i „Chaconne” Pendereckiego.
Tak, ale starczy mi czasu na koncerty w roli dyrygenta gościnnego. Program w Koblencji jest bogaty, co ciekawe często powtarzamy przynajmniej dwa/trzy razy ten sam koncert, co jest bardzo ważne w pogłębieniu i zrozumieniu muzyki przez orkiestrę i przeze mnie. Niezależnie bowiem ile czasu trwają próby lub godziny wysiedziane nad partyturą w samotności, koncert przynosi niesamowite skupienie i otwiera na partyturę jakby na nowo moje oczy.
W tym sezonie wybieram się do Bielska-Białej na koncert z Cavatina Orchestra, z którą już raz wystąpiłam. To nowa orkiestra, której rozwój obserwuję od jakiegoś już czasu. Dobrze mi się z nią współpracowało. A potem… to znak zapytania.
