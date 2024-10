Uciekając przed Hitlerem, stworzył operową potęgę

W świat organizacji życia muzycznego przyszłego dyrektora Met wprowadzał Hugo Heller, właściciel wiedeńskiej agencji koncertowej i i prestiżowej księgarni z nutami. Kolejnymi lekcjami na drodze do Nowego Jorku były dyrekcje w niemieckich teatrach operowych – m.in. Darmstadt i Berlinie (Stadtische Oper). Zanim naziści wyrzucili go z pracy, Bing mnożył przemyślenia na temat systemu gwiazd, objazdów, a także przydatne kontakty. Dzięki nim poznał bogatego Anglika Johna Christiego, a będąc już na emigracji, zbudował w jego posiadłości Glyndebourne teatr operowy i stworzył mozartowski festiwal z udziałem najważniejszych artystów i orkiestr. Właśnie ten sukces był przyczółkiem do pomyślnej batalii o uczynienie Edynburga miastem festiwalowym, a także do zdobycia dyrekcji w Met, gdy nowojorska opera była archaiczną instytucją, zależną od kaprysów mecenasów i gwiazd.

Metropolitan Opera i polskie gwiazdy

Bing, zmagając się z mecenasami, często południowcami o rasistowskich poglądach, wywalczył faktyczną niezależność w konstruowaniu repertuaru i budżetu. Wzorem Europy reżyserami nie byli już śpiewacy emeryci, lecz najlepsi inscenizatorzy, jak Franco Zeffirelli. Płócienne scenografie zastąpiono dekoracjami z prawdziwego zdarzenia i przestały się chwiać po zaczerpnięciu powietrza przez gwiazdy. Wśród nich była m.in. Maria Callas, po tym jak straciła na wadze 25 kg, ale też artyści afroamerykańscy – Marian Anderson i Leontyne Price. Bing zerwał z kosztownymi objazdami, czyniąc z Met miejsce operowych pielgrzymek. Z myślą o tym przeniósł operę do nowej siedziby w Lincoln Center, bardzo dbając o to, by nie było za dużo miejsc, bo pusta sala jest jeszcze gorsza niż likwidacja balkonów, które zapewniają prestiż nabywcom droższych biletów i przyciągają biznesowych partnerów. Z myślą o stabilności instytucji stworzył model wieloletniej dyrekcji, opartej na bezpośrednich relacjach wewnątrz zespołu. Tak powstał fundament teatru, który ma dziś widownię szacowaną na kilkaset milionów widzów – stacjonarnie i w sieci.

Książka wydana przez teatrgalerię Studio w Warszawie po ponad 40 latach od pierwszej edycji została wzbogacona wstępem Jacka Marczyńskiego, krytyka muzycznego „Rzeczpospolitej”, oraz rozdziałem jego autorstwa „Od Marcelli do Aleksandry. Polscy artyści w Metropolitan”. Ta blisko 30-stronicowa opowieść zaskoczy wielu melomanów bogactwem biografii i osiągnięć, poczynając od Marcelli Sembrich w 1883 r., przez Jeana i Edourda Reszke, synów właściciela Hotelu Saskiego, Jana Kiepurę, Teresę Żylis-Garę, Wiesława Ochmana – po współczesnych nam: Aleksandrę Kurzak, Tomasza Koniecznego, Mariusza Kwietnia, Jakuba Józefa Orlińskiego, Artura Rucińskiego i Piotra Beczałę.

Osobne rozdziały tworzy historia Binga po odejściu z Met opisana przez Tomasza Pasternaka, rozmowa z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, o koprodukcjach warszawskiej sceny z Met, a także z Mariuszem Trelińskim, który trzykrotnie już reżyserował w Nowym Jorku.

O tym, jak prekursorskie były rozwiązania wprowadzone przez Binga i jakie mają dziś znaczenie dla zarządzania instytucjami kultury, mówi w osobnym wywiadzie Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio, gdzie można oglądać transmisje z Met.