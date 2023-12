Christian Thielemann poprowadzi koncert noworoczny po raz drugi. Uważany jest za najsłynniejszego obecnie niemieckiego dyrygenta. W poprzedniej dekadzie typowany był na nowego szefa najważniejszej niemieckiej orkiestry – Berlińskich Filharmoników, ale jej członkowie wybrali rosyjsko-austriackiego dyrygenta o żydowskich korzeniach Kirilla Petrenkę,

Christian Thielemann nie może jednak narzekać na brak zajęć. Prowadzi inną ważną orkiestrę – Staatskapelle Dresden, kieruje Festiwalem Wielkanocnym w Salzburgu, jest nieoficjalnym szefem muzycznym Festiwalu w Bayreuth, a od sezonu 2024/2025 obejmie stanowisko dyrektora muzycznego Staatsoper Unter den Linden w Berlinie po Danielu Barenboimie, który musiał zrezygnować z powodów zdrowotnych.

Śladem swoich poprzedników Christian Thielemann wybrał na Nowy Rok nie tylko utwory Johanna Staussa–ojca i jego synów: Johanna, Edwarda i Josefa, ale także mniej znanych dziś twórców epoki polek i walców: Karla Komzáka, Josefa Hellmesbergera, a nawet duńskiego kompozytora Hansa Christiana Lumbye’a lub kadryla skomponowanego przez znakomitego austriackiego symfonika Antona Brucknera.

Wiedeńscy Filharmonicy bronią się przed kobietami

Ciekawe, kiedy Wiedeńscy Filharmonicy zaproszą do poprowadzenia koncertu noworocznego dyrygentkę. Dziś przecież coraz więcej kobiet obejmuje kierownictwo rozmaitych orkiestr, ale Wiedeńczycy są konserwatywni. Najdłużej ze znanych orkiestr bronili się przed przyjęciem do swojego składu kobiet. Jeszcze w połowie lat 90. XX wieku jeden z członków Wiedeńskich Filharmoników tłumaczył publicznie, że cechuje je inny rodzaj emocjonalności, niepasujący do tego zespołu. Pierwszą kobietę zaangażowano dopiero w 1997 roku.

Prędzej czy później kobieta stanie jednak w Wiedniu za pulpitem dyrygenckim. Byłoby to z pewnością wydarzenie przełomowe. Ale i bez tego koncerty noworoczne nie narzekają na brak zainteresowania. O bilety – mimo wysokich cen (od 35 do 1200 euro) – toczą się prawdziwe boje. Aplikacje chętnych do ich zdobycia zaczynają się już 1 lutego poprzedniego roku.

Obecny koncert będzie można oglądać także w dwóch plenerowych transmisjach w Wiedniu – na placu przed katedrą św. Stefana oraz na Riesenradplatz na Praterze.