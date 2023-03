Z programu imprezy organizowanej przez katowicki NOSPR wynika, że ciągle twórcą pozostaje człowiek, a nie sztuczna inteligencja. Nie oznacza to, że dzisiaj kompozytorzy i kompozytorki unikają nowoczesnej technologii i środków komunikowania się. I tak podczas piątkowego koncertu nauguracyjnego Teoniki Rozynek przedstawi utwór „Shift”. Ten tytuł odwołuje się do zaczerpniętego z TikToka transferowania świadomości do fikcyjnego wszechświata.

Wyjątkowy charakter Festiwalu Prawykonań polega nie tylko na tym, że prezentuje wyłącznie utwory z ostatnich dwóch lat. Jest też spotkaniem różnych pokoleń twórczych, bo w piątek obok młodej Teoniki Rozynek nowy utwór „Okeanos” przedstawi jedna z najbardziej zasłużonych polskich kompozytorek Grażyna Pstrokońska– Nawratil.

„Okeanos” to utwór maksymalistyczny – na wielką orkiestrę, organy i elektronikę. Ale od piątku do niedzieli, od południa do wieczora, będzie można posłuchać i skromniejszych form muzycznych. Nie zabraknie też słuchowiska muzycznego („Jakby to powiedzieć” Tadeusza Wieleckiego) i opery dla dzieci („Figle pamięci” Jerzego Kornowicza).

Będą propozycje zaskakujące, choćby „Field 8. Elixir” Wojciecha Blecharza, który w niedzielę kilkudziesięciu muzyków orkiestry NOSPR rozmieści po całym gmachu, a słuchaczy zaprosi, by wędrując po piętrach słuchali rozmaitej konstelacji brzmień.