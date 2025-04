„Minecraft: Film” ustanowił rekord kinowy w Polsce. Wygrał z polskim filmem

Serwis Box Office Mojo, który zbiera na ten temat dane, nie ma jeszcze pełnych informacji o wpływach „Minecraft: Film” na wszystkich rynkach. Już teraz widać jednak, że osiągnął przynajmniej drugie miejsce najbardziej kasowych otwarć na świecie w historii. Do tej pory druga lokata należała do filmu „Spider-Man: bez drogi do domu” (Sony).

Rekordowa liczba sal przesądziła o świetnym wyniku „Minecraft: Filmu”

Jak wylicza WBP, Polska z wynikiem otwarcia znalazła się na trzecim miejscu w Europie, wyprzedzając m.in. Francję, Hiszpanię, czy Włochy.

– Wiedzieliśmy, że Minecraft ma ogromną bazę fanów w Polsce, ale to, co wydarzyło się w ten weekend, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – ocenił, cytowany w komunikacie WBD, Paweł Dutkalski, szef dystrybucji Warner Bros. Polska.

Premierę wspiera, czy też wykorzystuje do promocji swoich produktów, sieć McDonald’s, która wprowadziła specjalne zestawy nawiązujące do „cyfrowego uniwersum” gry i filmu.

Ponadto do sukcesu otwarcia przyczyniła się na pewno liczba seansów filmu w multipleksach. Grany jest na 607 ekranach (dane udostępnione rp.pl i parkiet.com przez sieć kin Helios), co oznacza, że w przeliczeniu na seans średnia widownia premierowej produkcji w Polsce to 1612 widzów. W tym ujęciu wynik filmu nie jest już tak imponujący. Wiele tytułów miało lepszy wynik, a rekord odnotował „Shrek 3” zbliżając się do 6 tys. widzów na ekran.

Minecraft to najpopularniejsza gra komputerowa na świecie, wydana po raz pierwszy przez szwedzką firmę Mojang Studios w 2011 r. W 2014 r. przejął ją za 2,5 mld dol. amerykański gigant informatyczny – Microsoft. W Polsce gra była wykorzystywana w edukacji.