„Wieści Rolnicze” mają dyrektor zarządzającą. „To kluczowy krok w naszym rozwoju”

Z kolei portal wiescirolnicze.pl to nowoczesny portal rolniczy. Publikuje aktualne informacje o cenach produktów rolniczych w skupach, nowościach z zakresu hodowli i uprawy roślin oraz innowacjach technologicznych i technicznych w rolnictwie.

W styczniu portal wiescirolnicze.pl zanotował najlepsze w historii wyniki. Odwiedziło go ponad 1,2 mln realnych użytkowników, którzy wygenerowali blisko 2,7 mln odsłon, co oznacza ponad sześciokrotny wzrost zasięgu i trzynastokrotny wzrost oglądalności rok do roku (Mediapanel/PBI, styczeń 2025 vs. styczeń 2024).

Wydawcą „Wieści Rolniczych” oraz portalu wiescirolnicze.pl jest RP Digital, podmiot zależny od Gremi Media SA, które ma w swoim portfolio dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, a także prowadzi serwisy internetowe, z których średnio miesięcznie korzysta ponad 5,6 mln realnych użytkowników (średnia miesięczna za 2024 r. wg. Badania Mediapanel/Gemius PBI). W skład portfolio serwisów wchodzą między innymi: rp.pl, parkiet.com, historia.uwazamrze.pl, oraz liczne serwisy branżowe, takie jak regiony.rp.pl, zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, sukces.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl, kobieta.rp.pl czy klimat.rp.pl. Gremi Media posiada także pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk SA oraz Kancelarie RP sp. z o.o.