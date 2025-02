Rekordowe wyniki portalu wiescirolnicze.pl. Potężne wzrosty oglądalności

Dynamiczny rozwój „Wieści Rolniczych” jest możliwy dzięki synergii i wsparciu grupy Gremi Media. W styczniu 2025 roku serwis internetowy tego miesięcznika osiągnął rekordowy wynik: ponad 1,2 mln realnych użytkowników i niemal 2,7 mln odsłon, co nie tylko stanowi najlepszy rezultat w jego historii, ale także oznacza ponad sześciokrotny wzrost zasięgu i trzynastokrotny wzrost oglądalności rok do roku (Mediapanel/PBI, styczeń 2025 vs. styczeń 2024).

Szybkie tempo rozwoju pozwala „Wieściom Rolniczym” skutecznie konkurować z czołowymi branżowymi mediami rolniczymi. W styczniu 2025 r. portal wiescirolnicze.pl zajął drugie miejsce pod względem zasięgu wśród serwisów rolniczych w Polsce.

- Zaledwie trzy miesiące po dołączeniu „Wieści Rolniczych” do naszego portfolio serwisów biznesowych marka znacząco umocniła swoją pozycję na rynku. Dynamiczny rozwój online potwierdzają dane – w styczniu tego roku serwis wiescirolnicze.pl dotarł do ponad 1,2 mln użytkowników związanych z rolnictwem, co zapewniło mu drugą pozycję wśród najważniejszych portali branżowych w Polsce - mówi Radosław Kucko, członek zarządu Gremi Media SA i prezes RP Digital. - Nasza strategia koncentruje się na dalszej ekspansji cyfrowej – planujemy kolejne innowacyjne projekty i konsekwentne poszerzanie grupy odbiorców - dodaje prezes Kucko.

Współpraca doświadczonych zespołów redakcyjnych, widoczna od momentu przejęcia serwisu przez Gremi Media, przekłada się na dynamiczny wzrost oglądalności (+279% odsłon w listopadzie 2024/23, +618% w grudniu 2024/23, +1206% w styczniu 2025/24). Imponujące wyniki rok do roku potwierdzają ambicje serwisu do zajęcia i utrzymania stabilnej pozycji w ścisłej czołówce serwisów branżowych.