Tak korzystnej oferty na dostęp do treści „Rzeczpospolitej” jeszcze nie było. Dodatkowe 25 proc. rabatu

W tej niezwykle korzystnej cenie można zagwarantować sobie roczny dostęp do publikacji „Rzeczpospolitej” w serwisie rp.pl i w aplikacji, treści magazynu „Plus Minus”, czy ekskluzywnych redakcyjnych newsletterów niosących solidną wiedzę z zakresu polityki, ekonomii, prawa, stosunków międzynarodowych, tematów społecznych.

Promocyjną cenę 99 zł za roczny dostęp do serwisu rp.pl, w tym do artykułów z dziennika „Rzeczpospolita”, a także dostęp do wyjątkowych publicystycznych treści tygodnika „Plus Minus” można wyjątkowo dziś obniżyć o dodatkowe 25 proc., co daje najniższą dostępną w tym roku cenę, nieco ponad 75 zł.

Z oferty można skorzystać TUTAJ. Po zalogowaniu się (lub utworzeniu konta w serwisie rp.pl) w polu „wprowadź numer vouchera” należy wpisać kod MK25, który da dodatkowy rabat.

Również promocyjna cena 599 zł za roczny nielimitowany dostęp do treści „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Plus Minus” w serwisie rp.pl i aplikacji mobilnej, a do tego dostęp do serwisu PRO.rp.pl, strefy z wyselekcjonowanymi treściami dla specjalistów z różnych dziedzin, podcastami, newsletterami premium oraz raportami i analizami z obszaru biznesu oraz prawa jest dostępna o dodatkowe 25 proc. taniej, co daje niecałe 450 zł po wszystkich obniżkach.

Oferta dostępna jest TUTAJ. W pierwszym kroku należy zalogować się lub utworzyć konto w serwisie rp.pl, a następnie w polu „wprowadź numer vouchera” należy wpisać kod MK25.