UKE miał nie godzić się przy tym jednocześnie na wydłużenie terminów prywatnym nadawcom. Tłumaczy to kwestiami technicznymi i porozumieniami międzynarodowymi wymagającymi renegocjacji.

Wyrok w sprawie TVP i refarmingu

Polsat złożył jednak wniosek o zmianę terminu dla siebie, a potem poszedł do sądu. Jedną sprawę już wygrał w pierwszej instancji – wynika z naszych informacji. Potwierdza to Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Cyfrowego Polsatu, grupy, do której należy Telewizja Polsat.

- Wyrokiem z 8 kwietnia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję prezesa UKE z 24 marca 2022 roku, na mocy której TVP została uprawniona do stosowania standardu emisji DVB-T (a więc nie musiała wdrażać DVB-T2) do dnia 29 czerwca 2022 roku – poinformował w odpowiedzi na nasze pytania Tomasz Matwiejczuk.

Co dokładnie i dlaczego zdecydował WSA dopiero się dowiemy. - Uzasadnienie wyroku jest w trakcie przygotowywania – poinformował nas z kolei rzecznik WSA.

- W tej sprawie chodziło zatem o tzw. pierwszą decyzję TVP. Skarga, którą złożyliśmy na tzw. drugą decyzję TVP (przedłużającą dla TVP wdrożenie standardu DVB-T2 do 1 stycznia 2024 roku) jeszcze nie została rozpatrzona — mówił też Matwiejczuk.

Druga skarga Polsatu wraca

Jak wynika z naszych ustaleń, sąd zajmie się tą skargą w piątek.