Brytyjczycy robią porządek na rynku mediów. Koniec z zagranicznymi wpływami

Partia Pracy poinformowała, że poprze zmianę, która znajdzie się w poprawce do nowej ustawy, która będzie omawiana w przyszłym tygodniu. Rząd stwierdził, że nowa ustawa „zapewni dodatkową ochronę wolnej prasie”.

Narastała międzypartyjna presja na rząd, aby podjął działania – informuje BBC. Członek Izby Lordów z Partii Konserwatywnej Stephen Parkinson, powiedział, że nowe prawo „wyklucza fuzje gazet i periodyków informacyjnych obejmujące własność, wpływy lub kontrolę obcych państw”. Dodał, że rząd przedstawi poprawkę do ustawy o rynkach cyfrowych, konkurencji i konsumentach, która w przyszłym tygodniu będzie miała trzecie czytanie, aby skutecznie zablokować takie umowy. Stephen Parkinson potwierdził również, że zakaz wykupu nie będzie miał zastosowania do nadawców.

Brytyjski rząd obawia się przejęcia kontroli nad mediami przez obce rządy

Poprawka do ustawy jest przygotowywana w momencie, gdy fundusz inwestycyjny RedBird IMI usiłuje przejąć kontrolę nad gazetą Daily Telegraph oraz magazynem publicystycznym Spectator po spłacie długów poprzedniego właściciela. Fundusz jest w 75% własnością szejka Mansoura, wicepremiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, najbardziej znanego w Wielkiej Brytanii z przekształcenia klubu piłkarskiego Manchester City.

Parkinson zasugerował, że nowe prawo mogłoby mieć zastosowanie do przejęcia Telegraph Media Group, gdyby zostało szybko uchwalone. Jednak przejęcie przez rząd gazet jest uważane za kontrowersyjny pomysł – pisze BBC. Pozostali chętni do kupienia gazet to potentat funduszy hedgingowych Sir Paul Marshall, właściciel GB News, a także właściciele Daily Mail DMGT i News UK Ruperta Murdocha.