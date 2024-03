We wtorek, 5 marca, mija przedłużony o kilka dni termin zgłaszania kandydatur na stanowisko prezesa i członka zarządu Polska Press, wydawnictwa należącego obecnie do paliwowej grupy Orlen. Edyta Olkowicz, rzeczniczka Orlenu, na pytania o przebieg rekrutacji do momentu wydłużenia terminu odpowiada tylko: „Orlen nie udziela informacji na temat trwających postepowań rekrutacyjnych”. Pytaliśmy m.in. o to, ile osób zgłosiło się na rekrutowane stanowiska oraz jak przebiega wybór menedżerów wydawnictwa.

Procedura budzi zainteresowanie m.in. dlatego, że rząd premiera Donalda Tuska zapowiedział odpolitycznienie spółek, w których Skarb Państwa ma udziały.

Marek Dworak chce pokierować Polska Press

Jak się dowiedzieliśmy, na stanowisko prezesa Polska Press kandyduje m.in. Marek Dworak, niegdyś wiceprezes nadawcy radia RMF, a potem wieloletni prezes Grupy Broker FM.

– Kandyduję na to stanowisko, ponieważ uważam, że wolne, niezależne i dobrze zarządzane media są bardzo ważnym elementem demokracji. Chęć odbudowania etosu i niezależności dziennikarskiej jest moją podstawową motywacją wystartowania w konkursie – mówi nam Marek Dworak.