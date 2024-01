Fundacja Rydzyka otrzyma w tym roku spory przelew od PiS. Za transmisje mszy

Jak podaje portal, umowa z Fundacją Lux Veritatis, dotycząca transmisji na żywo mszy świętych, została podpisana w marcu 2015 roku i ma obowiązywać do końca 2024 roku. Na początku stycznia bieżącego roku Prawo i Sprawiedliwość zawarło w trybie negocjacyjnym aneks do umowy.

Reklama

Czytaj więcej Kultura Ministerstwo kultury nie wesprze ojca Tadeusza Rydzyka i Roberta Bąkiewicza Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odmówił przekazania dodatkowych 13 mln zł na wystawę w Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Odmówił też prezydentowi Otwocka współprowadzenia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego.

PiS zapłaci fundacji Rydzyka 369 tys. zł

Co zawiera aneks? Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie w pierwszym półroczu 2024 r. płacić fundacji Tadeusza Rydzyka co miesiąc 24,6 tys. zł. W drugiej połowie roku miesięczna stawka wzrośnie do 36,9 tys. zł. Łącznie więc Fundacja „Lux Veritatis” wzbogaci się w tym roku dzięki PiS-owi o 369 tys. zł.

Nie wiadomo, czy umowa zostanie przedłużona na kolejny rok.