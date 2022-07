· Od 1 sierpnia 2022 r. ruszają wakacje kredytowe · Posiadacze kredytów hipotecznych mogą odłożyć spłatę czterech rat do końca tego roku. · Jeśli miesięczna rata wynosi 3 tys. zł, do banku oddadzą o 12 tys. zł mniej. · Będzie można przesunąć płatność ośmiu rat kredytowych łącznie. · Jak to zrobić, kiedy i ile wyniosą raty kredytu piszemy w tym tekście