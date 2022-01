Niestety. Nie piszę o turnieju tenisowym ani żadnym innym. Piszę o Targowicy, która z chichotem na powrót wyłazi z kart naszej historii. Tu dodam: Polska zawsze była krajem otwartym. To u nas schronili się prześladowani w całej Europie Żydzi, to my walczyliśmy z caratem pod hasłem "za wolność naszą i waszą" podkreślając tym samym, że nie traktujemy Rosjan jako narodu wrogów. Walczyliśmy przez wieki pod tym hasłem na różnych kontynentach. Dzisiaj, rząd PiS-u też szeroko otworzył drzwi. Z tą różnicą, że to drzwi do piekła: otwarte dla przeciwników Unii Europejskiej, ksenofobów, nacjonalistów, faszystów, a przede wszystkim dla planów Putina.