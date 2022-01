Większość z kilkunastu prac pokazywanych obecnie w Salach Redutowych Teatru Wielkiego w Warszawie (kuratorem wystawy jest Marcin Fedisz) pochodzi z czasu ubiegłorocznego lockdownu i dotyczy rozważań nad pogarszającym się stanem natury.

Reklama

Widzowie znają Jerzego Skolimowskiego przede wszystkim jako czołowego przedstawiciela polskiego kina, autora m.in. „Rysopisu” (debiutował nim w 1964), „Rąk do góry” czy „Czterech nocy z Anną”. Jednak zanim ukończył łódzką Filmówkę, zdawał i na ASP (oblał egzamin z rysunku), studiował archeologię i etnografię. W młodości uprawiał też poezję i boksował. W długim twórczym życiu bywał aktorem. Był współscenarzystą m.in. „Noża w wodzie” z Polańskim. W 1968 r. wyjechał na Zachód.

Rysował od dzieciństwa, a farb zaczął używać jako nastolatek. Uważa, że jego doświadczenia filmowe nie miały i nie mają większego wpływu na malarstwo. Przy malowaniu nie wyznacza sobie celu; „Obraz właściwie sam się maluje; każdy gest jest punktem wyjścia do każdego kolejnego gestu” – wyjaśniał w rozmowie z Antonim Rodowiczem. Po raz pierwszy pokazał swoje prace w 1996 r. na wystawie w Turynie w Weber Gallery – wszystkie znalazły nabywców. Od tamtej pory wystawiał wielokrotnie – w USA, Kanadzie, także w Polsce.

Czytaj więcej Rzeźba Improwizowane rzeźby w cedrze Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje prace Ursuli von Rydingsvard, wybitnej amerykańskiej artystki o polskich korzeniach.

Wśród ulubionych narzędzi malarskich wymienia drewnianą linijkę do mieszania farby, miotłę do zamiatania oraz przyrząd do czyszczenia szyb. „Obraz właściwie sam się maluje; każdy gest jest punktem wyjścia do każdego kolejnego gestu” – wyjaśniał w rozmowie.

Reklama

Okres lockdownu spędził na Sycylii, wykorzystując czas na malowanie. Jednym z efektów jego pracy jest prezentowany obraz „W domu”, który zagrał wcześniej w filmie, będącym częścią projektu na temat lockdownu, zrealizowanego przez czternastu polskich reżyserów. „Z jednej strony potworne ludzkie dramaty, szczególnie we Włoszech, gdzie wówczas przebywałem, z drugiej - delfiny w kanałach weneckich i odczuwalne poczucie ulgi demonstrowane przez naturę we wszystkich zakątkach świata” – napisał w komentarzu Skolimowski. Na wystawie zobaczyć też można film „To nie my” będący częścią projektu.

Czytaj więcej Kultura Dobre wystawy na złe czasy. Podsumowanie 2021 roku w sztuce Sztuka triumfowała mimo pandemii, o ile nie stawała się polem politycznych konfliktów, a tych nie brakowało.

Eksponowane płótna skłaniają do kontemplacji przywołując fragmenty świata natury. Zaświadczają także o tym ich tytuły _ „Kropla wody nieczystej”, „Atmosfera”, cykl „Ciemna materia”, „Rozpad błękitu”, „Entropia”. Uzupełniają je wykresy pokazujące m.in. gigantyczną ilość produkowanych rocznie odpadów w Polsce, a także wyniki ankiet: „Czy przejmujesz się zmianami klimatycznymi?”, „Czy starasz się na co dzień ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne?”

Wystawa „Czarny deszcz” potrwa do 13 lutego.