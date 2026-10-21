Richard Flanagan, laureat Bookera
– Bez sprawiedliwości pokój staje się kruchy. Bez odpowiedzialności przemoc powraca. Bez prawdy pojednanie staje się niemożliwe – mówił Aleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
Bialacki, założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna na Białorusi, zwracał też uwagę na związek między kondycją demokracji a ochroną jednostki.
– Gdy demokracja słabnie, słabną również prawa człowieka – podkreślał. I wskazywał na znaczenie niezależnych sądów, dziennikarzy ujawniających korupcję i społeczeństwa obywatelskiego. Apelował też o współpracę, bo żaden kraj nie jest w stanie bronić praw człowieka sam.
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Pisarz Richard Flanagan, zdobywca Nagrody Bookera za powieść „Ścieżki Północy”, przypominał, że literatura jest przestrzenią wolności i ostrzegał przed zagrożeniem, jakie niesie sprowadzanie relacji społecznych do siły.
– Fetyszyzacja przemocy jest obecna w całej naszej kulturze – zaznaczał. – Widać ją wszędzie, od polityki tożsamości po fabułę „Gry o tron”. – Jeśli jednak przyjmiemy sposób myślenia Thiela, Trumpa, Vance’a i Putina, według którego siła jest wszystkim i na niej opiera się każde społeczeństwo i każdy człowiek, popadniemy w fatalizm. Zaczniemy wierzyć, że wszystko jest z góry przesądzone. A tak nie jest. Nigdy nie było.
Norman Davies, autor książek „Boże igrzysko”, „Europa” i „Powstanie ’44” mówił:
– Urodziłem się w największym imperium świata. Tego imperium już nie ma. Nie istnieje. To samo czeka imperium, z którym walczy Ukraina. Prędzej czy później Ukraina będzie wolna, a Rosji nie będzie.
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Ukraiński pisarz Andrij Lubka, obecnie w Siłach Zbrojnych Ukrainy, dzielił się online osobistym doświadczeniem przemocy i odpowiedzialności za wspólnotę. Pokój, jego zdaniem, oznacza powrót do domu, bezpieczeństwo i prawo do wyboru własnej przyszłości.
Spotkanie Horizons of Peace w Konsulacie Kultury w Gdyni prowadziła Katarzyna Kasia, filozofka i publicystka.
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