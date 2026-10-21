Z komunikatu zamieszczonego na stronie TK wynika, że dwie poprzednie próby poddania pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego planu finansowego Trybunału na 2027 r. także spełzły na niczym. Za pierwszym razem przez „obecność nieuprawnionych osób na sali”, a za drugim – z powodu braku dwojga sędziów, którzy opuścili posiedzenie.

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Jak informowano we wcześniejszych komunikatach TK, Zgromadzenia Ogólne sędziów TK były wyznaczone na 24 czerwca i 14 lipca, a lipcowe nie doszło do skutku ze względu na zerwanie kworum i opuszczenie sali przez dwoje sędziów: Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

„Niezależnie od tego Prezes Bogdan Święczkowski przekazał projekt planu finansowego Trybunału na 2027 rok Marszałkowi i wicemarszałkom Sejmu, a także przewodniczącym sejmowych komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Finansów Publicznych z wnioskiem o uwzględnienie go w pracach parlamentu nad projektem przyszłorocznego budżetu państwa” – zaznaczono we wtorkowym komunikacie.

Spór o skład Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK

Sprawa budżetu dla Trybunału na 2027 r. zrobiła się głośna po tym, gdy pod koniec sierpnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański informował, że w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk podała wówczas, że do ministra finansów przekazana została informacja „niespełniająca wymogów wynikających z przepisów o pracach przed Trybunałem, które wyraźnie stanowią, że plan dochodów i wydatków to jest plan przyjęty, przez Zgromadzenie Ogólne sędziów”.

Według prawa plan taki przygotowuje go dyrektor Kancelarii Trybunału i przedstawia prezesowi TK. Uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybunału to kompetencja Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK; projekt dochodów i wydatków Trybunału minister finansów publicznych włącza do projektu budżetu państwa.

Zgromadzenie Ogólne tworzą wszyscy urzędujący sędziowie TK, którzy zostali wybrani przez Sejm i złożyli ślubowanie. Zgodnie z konstytucją TK składa się z 15 sędziów. W tej kadencji Sejm, uzupełniając wakaty, wybrał ośmioro sędziów TK. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od trojga z nich: wybranych w marcu Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka oraz wybranego w czerwcu Sławomira Patyry. Od pięciorga pozostałych – wybranych w marcu: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowska oraz wybranego we wrześniu Macieja Berka – prezydent ślubowania nie odebrał. Wszyscy złożyli je na uroczystościach w Sejmie, używając formuły, że robią to „wobec prezydenta”. Ani prezydent, ani prezes TK nie uznają tego za ślubowanie, sędziowie ci nie zostali dopuszczeni do orzekania. Dlatego obecnie według jednej ze stron sporu dotyczącego Trybunału sędziów TK jest teraz 10, a według drugiej – 15.

Na lipcowe posiedzenie Zgromadzenie Ogólne TK wpuszczeni zostali Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski. Uczestniczyli w nim jednak jako goście, a nie jako sędziowie TK. Do Trybunału nie zostali wpuszczeni natomiast Marcin Dziurda i Krystian Markiewicz. W związku z tym wezwali oni policję, a w TK pojawił się również prokurator z Prokuratury Krajowej.

Prezes Święczkowski w początkach sierpnia skierował do prokuratury zawiadomienie ws. wejścia policji i prokuratora do siedziby TK. Jego zdaniem doszło do „bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu państwa" oraz „próby wymuszenia zmiany decyzji organizacyjnej prezesa TK dotyczącej uczestników Zgromadzenia Ogólnego".

TK może zostać z pustą kasą na 2027 r.

Na początku września Święczkowski przekazał ministrowi finansów projekt budżetu TK na 2027 r., wnosząc o jego uwzględnienie w toku prac nad budżetem. Wskazał wówczas, że „globalny budżet TK na rok 2027 wyniesie 78 mln 50 tys. zł". Święczkowski napisał wówczas, że „projekt dochodów i wydatków był dwukrotnie poddany pod obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, jednak na skutek obstrukcji dwóch sędziów TK nie udało się zebrać kworum i w związku z tym projekt budżetu nie został jeszcze przyjęty w sposób przewidziany w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym".

Zapowiadał też wtedy, że projekt budżetu TK będzie „przedmiotem kolejnych obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału". Wówczas, czyli na początku września, siedmioro sędziów TK wezwało prezesa Święczkowskiego do „jak najszybszego" zwołania Zgromadzenia Ogólnego w celu uchwalenia projektu budżetu TK na przyszły rok i przeprowadzanie tych obrad z udziałem wszystkich wybranych przez Sejm sędziów. Później – 30 września – projekt planu finansowego dla TK skierował m.in. do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.