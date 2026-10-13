Gdzie armia marketingowców zaczyna uzurpować sobie prawo do decydowania, jakie reporter może zadawać pytania ich szefowi, jakich nie może – i jeszcze przyznaje się do tego w oficjalnych komunikatach rozsyłanych mediom, tam kończy się dziennikarstwo, a zaczyna małomiasteczkowy PR. W przypadku opisanym przez naszego dziennikarza Adama Pantaka, który chciał zrobić tradycyjny wywiad z Olgą Tokarczuk, następnie mógł „wysłać pytania mailem” (sic!), a ostatecznie został z niczym poza zażenowaniem, bo był podobno zbyt konfrontacyjny, chodzi o coś wiele poważniejszego (i smutniejszego) niż proste „nie” noblistki. Sprawę opisaliśmy tutaj – kliknij.