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Olga Tokarczuk
Gdzie armia marketingowców zaczyna uzurpować sobie prawo do decydowania, jakie reporter może zadawać pytania ich szefowi, jakich nie może – i jeszcze przyznaje się do tego w oficjalnych komunikatach rozsyłanych mediom, tam kończy się dziennikarstwo, a zaczyna małomiasteczkowy PR. W przypadku opisanym przez naszego dziennikarza Adama Pantaka, który chciał zrobić tradycyjny wywiad z Olgą Tokarczuk, następnie mógł „wysłać pytania mailem” (sic!), a ostatecznie został z niczym poza zażenowaniem, bo był podobno zbyt konfrontacyjny, chodzi o coś wiele poważniejszego (i smutniejszego) niż proste „nie” noblistki. Sprawę opisaliśmy tutaj – kliknij.
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