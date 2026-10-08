Anne Carson
Tegoroczny literacki Nobel został poprzedzony polską Nagrodą im. Zbigniewa Herberta, którą poetka odebrała w Warszawie 12 czerwca 2025 r.
W laudacji wygłoszonej wtedy przez poetkę Katarzynę Dąbrowską usłyszeliśmy, że Kanadyjka, podobnie jak Herbert, nawiązuje do antyku, łącząc jego motywy z tematami współczesnymi. To „filozoficzna medytacja poprzez zestawianie osobistego doświadczenia, własnego głosu z rozmaitymi głosami poprzedników”.
A tak tłumaczyła swoje początki Carson podczas zeszłorocznej wizyty w Warszawie: – W mieście, gdzie się wychowywałam, w weekendy nie było absolutnie nic do roboty oprócz chodzenia po galerii handlowej. Zwykle są w nich banalne sklepy, ale tam z jakichś powodów była księgarnia, a w niej dwujęzyczne wydanie wierszy Safony. Po otwarciu książki, po jednej stronie był angielski przekład, a po drugiej śmieszne małe znaczki alfabetu, którego nie umiałam odcyfrować, czyli greka. To chyba była pułapka zastawiona na ciekawość.
Znakiem rozpoznawczym Carson jest to, że o sprawach trudnych i bolesnych pisze z „intelektualną subtelnością, niezwykłą bezpośredniością uczuciową i często z poczuciem humoru, co stanowi najlepszą obronę przed banałem” – mówiła w Warszawie Katarzyna Dąbrowska. Zaś pokłosiem spotkania obu poetek jest esej Dąbrowskiej zatytułowany „Nad wulkanem”, opisujący m.in. wizytę Carson w Warszawie i symbolikę jej tekstów.
Podczas gali w Warszawie Anne Carson powiedziała m.in.: – Lubię myślenie. Wydaje mi się, że to jedna z najbardziej zachwycających rzeczy, jakie robimy jako ludzie. A jeśli pragniemy zapisać, ująć lub uchwycić tę ekscytację, którą przynosi myślenie, najlepszym narzędziem jest wiersz. Dlatego szczególnie pociągają mnie wiersze Zbigniewa Herberta, które przemawiają głosem pana Cogito i podejmują temat myślenia.
Najświeższą pozycją Kanadyjki wydaną w Polsce jest „Autobiografia czerwonego. Powieść wierszem” z 1998 r.
To postmodernistyczna forma inspirowana mitem o Heraklesie i Gerionie, wydana przez Ossolineum w 2022 r. i wznowiona w maju 2026 r., za którą tłumacz Maciej Topolski został uhonorowany Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej za najlepsze tłumaczenie poetyckie wydane w latach 2022-2023.
Tom jest manifestem queerowości oraz m.in. wariacją na temat nieheteronormatywnego trójkąta miłosnego. To także dobry przykład stylu Kanadyjki, który charakteryzuje się syntezą wielu form oraz wielopiętrowością narracji. Gerion w mitologii to potwór o trzech głowach, bohater poematu „Gerioneida”, którego autorem był grecki poeta Stezychor w II wieku przed naszą erą.
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„Gerioneida” długo uważana była za zaginioną, ale w Egipcie w 1967 r. odkryto jej fragmenty na papirusach. Antyczny utwór opisuje walkę Geriona z Heraklesem, który w ramach swojej dziesiątej pracy miał uprowadzić stado cudownych czerwonych wołów potwora. Stezychor nie przedstawił Geriona wyłącznie jako bezwzględnej bestii. Poeta nadał mu cechy ludzkie i tragiczne.
Carson poszła dalej i napisała o Stezychorze, Geryonie, ale też wpisała w swoją poetycką powieść wątek queerowej nieszczęśliwej love story. Stezychorowi Helena trojańska odebrała wzrok, a potem, gdy odwołał obraźliwe słowa na jej temat – przywróciła. W tomie Carson czytamy wywiad z greckim poetą, jest też opis sesji współczesnych filozofów oraz ich libacji. Gerion jest u Carson także współczesnym chłopakiem, zakochanym w Heraklesie, który ze swoim kochankiem podróżuje po świecie. Lubią rozmawiać o sztuce.
Wrażliwość na sprawy queerowe sprawiła, że Carson wspominana jest w serialu „Słowo na L” – o grupie lesbijek i biseksualistek oraz ich przyjaciół, rodzin.
Także w wydaniu Ossolineum z września 2025 r. dostępny jest „Słodko-gorzki eros” („Eros the Bittersweet”) – esej o starożytnym i współczesnym rozumieniu miłości w tłumaczeniu Renaty Lis. Carson bada w nim miłość jako jednoczesne doświadczenie przyjemności i bólu, najlepiej zilustrowanego przez słowo stworzone przez Safonę, czyli „gorzko-słodkie” właśnie. Esej jest przeróbką rozprawy doktorskiej Carson z 1981 r. – „Odi et Amo Ergo Sum” („Nienawidzę i kocham, więc jestem”).
Eros jest czasownikiem – pisze w swoim eseju Anne Carson – i odsuniętą w czasie i oddaloną w przestrzeni rozkoszą, która ukazuje naszą niekompletność. „Słodko-gorzki eros” próbuje więc przeniknąć strukturę pragnienia. W mitach, wierszach Safony, dialogach platońskich czy na antycznych wazach kochankowie pozostają w wiecznym pościgu.
Temat pożądania często pojawia się w twórczości Kanadyjki, zazwyczaj wzorowany na klasycznej literaturze greckiej.
Po polsku ukazało się także „Piękno męża” oraz „Dekreacja. Wiersze, eseje, opera” z 2005 r. – kolaż poezji, esejów filozoficznych i opery.
Anne Carson (urodzona 21 czerwca 1950 r.) jest absolwentką Uniwersytetu w Toronto. Od 1979 r. wykładała literaturę klasyczną, literaturę porównawczą oraz kreatywne pisanie na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zdobyła Nagrodę Literacką Lannan, dwie Nagrody Poetyckie Griffin, Nagrodę T.S. Eliota, Nagrodę Księżniczki Asturii oraz Nagrodę PEN/Nabokov. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia.
Opublikowała tłumaczenia wielu starożytnych tragedii greckich – „Agamemnona” Ajschylosa, „Antygony” i „Elektry” Sofoklesa oraz m.in. „Alkestis”, „Hekabe”, „Hipolita”, „Ifigenii w Taurydzie”, „Orestesa” i „Bachantek” Eurypidesa. W 2015 r. Les Théâtres de la Ville de Luxembourg wystawił premierę tłumaczenia „Antygony” Carson w reżyserii Ivo van Hove’a z Juliette Binoche w roli głównej.
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W 2025 r. Carson pojawiła się na płycie „The Great Lakes Suite kanadyjskiego zespołu indie rockowego Rheostatics, gdzie opowiadała kilka wierszy inspirowanych Wielkimi Jeziorami.
Carson unika rozmów o życiu prywatnym i zniechęca do autobiograficznych interpretacji swoich pism. Wiadomo jednak, że pierwsze małżeństwo, gdy używała nazwiska Giacomelli, zakończyło się w 1980 r. po ośmiu latach. Zainspirowało m.in. „Piękno męża”. Carson wspomina, że pierwszy mąż zabrał jej notatki do tego utworu, gdy się rozwiedli – to wydarza się też w „Pięknie męża” – ale później je zwrócił.
Pisała też o ojcu, który był bankierem i cierpiał na chorobę Alzheimera. Ukochanej matce Margaret dedykowała montaże poetyckie, zawierające m.in. twórczość Virginii Woolf. Brat Carson, Michael – aresztowany za handel narkotykami w 1978 r. – uciekł z Kanady i poetka nie miała z nim kontaktu przez wiele lat. Gdy go nawiązała, zmarł przed spotkaniem. On też był tematem jej wspomnień.
Obecnie Kanadyjka jest żoną artysty Roberta Currie, którego poznała, gdy wykładała na Uniwersytecie Michigan. Opisała Currie jako „moją osobę będącą współpracownikiem i mężem”. W 2022 r. Carson i Currie otrzymali obywatelstwo islandzkie. Właśnie na Islandii zastał poetkę telefon ze Sztokholmu z wieścią o nagrodzie. Jak powiedziała – słuchała wiatru.
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Najnowsza książka Carson to „Wrong Norma” (2024), zbiór dwudziestu pięciu tekstów poetycko-prozatorskich. Sama autorka określa teksty mianem „złych”, ponieważ nie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Publikacja ma formę wydania faksymile zawierającego odręczne rysunki i adnotacje autorki.
Krótkie formy poruszają skrajnie różne tematy, takie jak Joseph Conrad, więzienie Guantanamo, Sokrates, spotkania z dawnymi kochankami, stopy Jezusa i rosyjscy bandyci.
W artykule opublikowanym w „London Review of Books” w sierpniu 2024 r. Carson ujawniła, że zdiagnozowano u niej chorobę Parkinsona.
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