„Potępiam wypowiedzi Trumpa wymierzone w Norwegię i sądzę, że inne kraje świata pójdą w moje ślady” – oświadczyła południowoafrykańska prawniczka. Przypomniała, że Norweski Komitet Noblowski jest niezależny od władz państwa, a Pokojowej Nagrody Nobla nie przyznaje norweski rząd.

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Po ogłoszeniu tegorocznej laureatki Trump, który wielokrotnie zgłaszał pretensje do wyróżnienia, nazwał członków Komitetu „wrogami cywilizacji”, a samą nagrodę uznał za „na zawsze zdyskredytowaną”. Przyznanie jej Pillay określił jako „niezatartą hańbę dla Norwegii”. Samą noblistkę nazwał „tajemniczą postacią”, o której nigdy wcześniej nie słyszał.

Navi Pillay potępia ataki Trumpa na Norwegię

„Te wypowiedzi są niezwykle zaskakujące. Wiem co nieco o tym, jak zwykle zachowują się politycy najwyższego szczebla. Myślę, że świat się z niego śmieje” – oceniła zachowanie amerykańskiego prezydenta Pillay.

Pillay przypomniała, że sama wcześniej krytykowała Norwegię. Podczas jej działalności w ONZ krajowi zarzucano między innymi sprzeciw wobec przyznania dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami prawa do składania skarg w międzynarodowych mechanizmach ochrony praw człowieka.

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Według noblistki norweskie władze przyjmowały jednak krytykę spokojnie i podejmowały działania dyplomatyczne, aby rozwiązać wskazywane problemy.

„Nie reagowaliście tak jak Trump” – podkreśliła.

Ostra reakcja Donalda Trumpa na Pokojową Nagrodę Nobla

Kilka godzin po zeszłotygodniowym ogłoszeniu laureatki administracja Donalda Trumpa wprowadziła nowe sankcje przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK), w którym Pillay wcześniej pracowała. Noblistka uznała je za sprzeczne z prawem.

Navi Pillay to pochodząca z RPA prawniczka, która przez lata przeciwstawiała się apartheidowi i broniła między innymi Nelsona Mandelę. W kolejnych latach była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i MTK oraz wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. Odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtów i przemocy seksualnej za akty ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Norweski Komitet Noblowski tegoroczną nagrodą docenił jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Podkreślił wkład Pillay w rozwój międzynarodowego sądownictwa oraz walkę z bezkarnością sprawców najcięższych zbrodni.