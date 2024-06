Po polsku ukazały się tomiki wierszy: „Historia kultury początku stulecia”, „Drohobycz”, „Etiopia i Antena” oraz siedem powieści: „Big Mac”, „Depeche Mode”, „Anarchy in the UKR”, „Hymn demokratycznej młodzieży”, „Woroszyłowgrad”, „Mezopotamia i Internat”.

Serhij Żadan w wywiadzie z „Plusem Minusem”: Ukraina się zjednoczyła

W wywiadzie dla „Plusa Minusa” przeprowadzonym przez Rusłana Soszyna, pisarz mówił: "Rosjanie nas bardzo nie docenili. A po drugie, sami do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy, z czym mamy do czynienia i co nas czeka. W sytuacji zagrożenia Ukraińcy mocno się zjednoczyli. I ta siła była w naszej jedności. Niestety, zagrożenie nie minęło, wojna wciąż trwa (…)

Jestem przekonany, że obronimy Ukrainę, ale płacimy za to bardzo wysoką cenę. Śmierci naszych cywilów i naszych wojskowych w żaden sposób nie da się już naprawić czy zadośćuczynić. To bardzo bolesne rzeczy. Znajdujemy się tu, w środku wojny. Bardzo trudno w jakiś sposób ją podsumowywać, gdy trwają ostre walki. Nawet jeżeli przyznamy, że dzisiaj po stronie Rosjan jest inicjatywa operacyjna, to o niczym jeszcze nie przesądza. Wcześniej już mieli inicjatywę po swojej stronie, ale nie dokonali dużych postępów. Musimy pamiętać, że wszystko jest w naszych rękach i musimy bronić swojego kraju".