Czesław Miłosz z przedmową Olgi Tokarczuk. Nowa edycja dzieł noblisty

Na okładkach tomów wierszy będzie można podziwiać obrazy Poli Dwurnik, a na tomach esejów - Magdaleny Laskowskiej.

Twórczość Czesława Miłosza była od zawsze obecna w moim życiu – powiedziała Pola Dwurnik. - W latach 80., gdy byłam kilkulatką, moi rodzice przemycali z Zachodu paryskie wydania zakazanego wówczas Miłosza. Tata malował, a mama czytała mu na głos poezję i prozę Mistrza. Nie chodziłam do przedszkola, przebywałam głównie w pracowni i malowałam razem z tatą. Słuchałam więc, jak mama czyta. Nie przeszkadzało mi, że tego nie rozumiem. Później, w latach 90., gdy byłam w liceum, zafascynowała mnie polska literatura. Wówczas – już świadomie – zgłębiłam Czesława Miłosza. Miałam wrażenie, że doskonale go znam, więc najwyraźniej jako dziecko wiele wchłonęłam i zapamiętałam. Jego sposób obrazowania, słownictwo, metafory, całe zdania stały się elementem mojego postrzegania świata i rozumienia człowieka, są niejako we mnie wbudowane i złączone z płótnem i farbą. Jestem niezwykle szczęśliwa, że moje obrazy mogą towarzyszyć słowom Miłosza w nowej serii Wydawnictwa Znak.

- Zajmuję się przede wszystkim malarstwem, ale studiowałam też ilustrację pod okiem doktora Zygmunta Januszewskiego (powstały wtedy między innymi moje projekty okładek do dzieł Gombrowicza oraz ilustracje do aforyzmów Leca). Uwielbiam książki, a okładka jest często tym, co w pierwszej chwili przykuwa uwagę poszukującego inspiracji czytelnika. Cieszy mnie każda okazja do połączenia tych dwóch pasji, literatury i sztuki – powiedział Olga Laskowska.