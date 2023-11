„Miasto Zwycięstwa” Salmana Rushdiego. W sukcesie jest zarodek klęski

Opowieść jest osadzona w wiekach średnich południowych Indii. Została odkopana po czterystu pięćdziesięciu latach w glinianym naczyniu w ruinach królewskiej metropolii Bisnagi. Rozpisana na dwadzieścia cztery tysiące strof w sanskrycie, zatytułowana „Zwycięstwo i porażka”. Ale zaczyna się jak współczesna feministyczna książka.

Kampana nie dość, że była świadkiem katastrofy państwa rządzonego przez gnuśnego radżdżę, który przegrał wojnę, to jeszcze na swoich oczach straciła matkę. Zgodnie z obyczajami, na znak żałoby, po śmierci mężczyzn dokonała bowiem samospalenia z innymi kobietami, nie zważając na to, że pozostawia bezbronną córeczkę.

Nowy świat

Od tego czasu, mając w pamięci zapach palonego mięsa, Pampa nigdy już żadnego nie tchnęła, żywiąc się warzywami, a miała też szczęście stać się głosem życzliwej bogini, która panując nad czasem, zapewniła jej długowieczność i pozwoliła zbudować nowy świat. Nowe państwo, nowe miasto.

Mądrość Rushdiego polega na tym, że długo już żyjąc na tym świecie, mając doświadczenia zarówno z azjatyckiego, jak i europejskiego kręgu kulturowego, nie stworzył tyle szlachetnej, co naiwnej kobiecej utopii, lecz nasycił opowieść motywami o sile przestróg. Jest w tym sokratejska ostrożność, podszyta refleksją „wiem, że nic nie wiem”. Po to, by nie tworzyć nowego systemu filozoficznego z obawy przed tym, że większą skuteczność mamy krytykując to, co już nieudane, niż tworząc wizję przyszłości, jaką podważą – ileż razy już tak było? – przyszłe pokolenia, przerażone fuszerką poprzedniej generacji. Z tak uformowaną ostrożnością łatwiej sformułować myśl przewodnią wyrażoną w wielu motywach i rozdziałach książki: akcja musi wywoływać reakcję, zwłaszcza jeśli naruszona została równowaga.

Dlatego Kampana, doświadczona negatywnie przez męski świat, musi bardzo uważać, by tworząc świat wedle kobiecych reguł, nie powtarzać błędów z przeszłości. Niestety, jak się okazuje, jest to trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Również dlatego, że nawet wspomagana przez boskie siły Pampa jest skazana na ludzi, których natura jest obarczona słabościami i sprzecznościami nie do opanowania. I kiedy zakłada królestwo Bisnagi – musi się oprzeć na dwóch braciach. To Hukka i Bukka, którzy choć nieidealni, i tak lepsi są od trzech pozostałych braci, rozpoczynających serię dynastycznych porachunków i wojen. Pomimo tego, że znajdują się pod dyskretną opieką strażniczek, mających pilnować nowego kobiecego ładu, opartego na nowych mitach.