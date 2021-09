Jak Czechy promują swoją literaturę na świecie?

W 2017 roku Morawska Biblioteka Regionalna w imieniu Ministerstwa Kultury założyła Czeskie Centrum Literackie, finansowane przez państwo. Zapewnia systematyczną i systematyczną promocję czeskiej literatury za granicą i w kraju. Wraz z zespołem wspieramy wyjazdy czeskich autorów oparte na współpracy z lokalnymi partnerami na strategicznych terytoriach oraz poprzez konkursy dla wydawnictw, a także rezydencje literackie, festiwale i targi. W tym roku kładziemy nacisk głównie na kraje niemieckojęzyczne, Francję, Hiszpanię, Polskę - w związku z organizacją targów książki w Warszawie, a także Wielką Brytanię, gdzie Czechy są gościem październikowego festiwalu komiksu Lakes in Kendal. Zapewniamy również pobyty w Czechach, zarówno dla tłumaczy jak i autorów. Organizujemy dla nich warsztaty i wykłady oraz łączymy ich z zagranicznymi wydawcami, którym oferujemy program dotacji Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej na przetłumaczoną literaturę. Może pokryć do 70% kosztów nowej książki.Od 2019 do 2023 roku jesteśmy jednym z członków-organizatorów projektu CELA (Connecting Emerging Literary Artists), wspierającego młodych utalentowanych tłumaczy i autorów z dziewięciu krajów europejskich. Współpracujemy z siecią czeskich ośrodków kultury za granicą w ramach Konkursu Tłumaczeniowego Susanna Roth Award dla Młodych Talentów.

Co okazuje się pomocne?

Drzwi zagranicznych wydawnictw często otwierają przed nami niezwykle ważni w naszej pracy artyści i tłumacze, a także agenci literaccy. Chociaż jest ich bardzo mało. Od czasu do czasu pojawiają się entuzjaści - miłośnicy czeskiej kultury, jak np. Mariusz Szczygieł w Polsce, ambasador wizyty Czech na Targach Warszawskich.

Największy sukces z przekładami literatury czeskiej odnieśliśmy w Europie Środkowej i Południowej. Wspólna historia, bliskość kulturowa, podobne losy życiowe – wszystko to pomaga w zrozumiałości czeskich dzieł wśród czytelników. Ponadto od 2019 roku jesteśmy silnie reprezentowani w krajach niemieckojęzycznych, dzięki obecności na Targach Książki w Lipsku i setkom nowych tytułów przetłumaczonych na język niemiecki. Za ich sukcesem stoi oczywiście ogromna praca tłumaczy i wydawców, ale przede wszystkim ludzka historia lub wciągający motyw w poszczególnych tytułach.