Kompozycja, która trwa prawie 17 minut to pierwsza od 8 lat nowa autorska piosenka barda.



Głównym motywem jest zamach na prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku. Ale to również pretekst do wyprawy w przeszłość, kiedy muzyk stawał się sławny, a Ameryka przeżywała wielkie zmiany.



Są w niej liczne nawiązania do słynnych kompozycji Dylana, "I Want to Hold Your Hand" The Beatles, Woodstock i The Eagles oraz lat 70-tych.



Dylan powiedział na Twitterze, że piosenkę nagrał już dawno, ale opublikował dopiero teraz. że utwór został nagrany jakiś czas temu i opublikowany dopiero teraz.

Reklama