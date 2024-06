Francuski ruch szybko rozpoczął globalną ekspansję. Surrealistyczne grupy powstały w wielu krajach, m.in. w Belgii, Niemczech, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, Japonii.

W Polsce taka grupa się nie zawiązała; jednak w sztuce są widoczne różnorodne surrealistyczne wpływy, których początki można wiązać ze sztuką twórców należących do Zrzeszeniem Artystów Plastyków Artes, powstałego we Lwowie w 1929 roku i działającego do połowy lat 30. Należeli do niego m.in. Jerzy Janisch, Aleksander Krzywobłocki, Roman Sielski, Otto Hahn, Ludwik Lille, Marek Włodarski. Wpływy surrealizmu obserwujemy zwłaszcza w stosowanych przez nich technikach kolażu i fotomontażu

Hanna Doroszuk, kuratorka wystawy w Muzeum Narodowym, włożyła tytaniczną prace, żeby uporządkować różnorodne tendencje surrealistyczne, przewijające się w polskiej sztuce od tamtego czasu do dziś. Potężną zebraną liczbę dzieł pogrupowała według kilku wywoławczych tematów.

Początek wystawy tworzą „Surrealistyczne krajobrazy”, tworzone przez uczestników grupy Artes.

Potem przechodzimy do „Fotograficznych wizji”. Przeznaczenie osobnej przestrzeni dla fotografii, podkreśla wagę licznych twórczych eksperymentów surrealistycznych w tym medium. W tej części oglądamy znakomite prace w różnych technikach, od heliografiki przez fotomontaże do kreacyjnych fotografii. Zdjęcia m.in. Karola Hillera, Janusza Marii Brzeskiego, Leonarda Sempolińskiego, Edwarda Hartwiga, Zbigniewa Dłubaka, Zdzisława Beksińskiego, Bronisława Schlabsa, Jerzego Lewczyńskiego.

Powojenny surrealizm: Od traumy do magii

Dzieła plastyczne sztuki powojennej, niejednokrotnie kojarzyły surrealizm z jednej strony z doświadczeniem wojennych traum, z drugiej z potrzebą przyswojenia awangardowych nurtów. O tych podwójnych odwołaniach mówią dwie kolejne części wystawy, zatytułowane „Modele wewnętrzne” - z obrazami i rysunkami oraz „Surrealistyczne przedmioty” - z obiektami i instalacjami. O potrzebie włączenia w europejski rozwój sztuki świadczą m.in. prace Kazimierza Mikulskiego, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora., Jerzego Skarżyńskiego.