Lech Janerka zaśpiewa w odzyskanej Trójce na 62-lecie programu

- Świętujemy w bardzo ważnym dla naszego radia momencie — zapowiada dyrektorka-redaktorka naczelna radiowej Trójki, Agnieszka Szydłowska. - Tego dnia chcemy zapowiedzieć to, co najlepszego wydarzy się na naszej antenie po odbudowie rangi Programu Trzeciego. Pomysł urodzinowego dnia ma odzwierciedlać to, co przyświeca nam podczas misji odbudowy. Szanujemy przeszłość, czerpiemy z najlepszych tradycji i trzymamy rękę na pulsie teraźniejszości Tego dnia zaplanowaliśmy szereg atrakcji dla naszych słuchaczy: 5 koncertów zespołów muzycznych, spotkania z gośćmi, „odkrycie” kart dotyczących nadchodzących pierwszych zmian w naszym programie. Także tego dnia po raz pierwszy posłuchamy jingla Trójki czytanego kobiecym głosem!

O godz. 11.00 odbędzie się koncert Marcina Maseckiego, który zaprezentuje swoją najnowszą płytę „Boleras y mas”, pierwszą, na której nie tylko gra, ale także śpiewa. Gościnnie wystąpi Jan Emil Młynarski.

O godz. 13.00 Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska wystąpią we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym, czyli ekstraklasa kabaretu w naszym studiu. Artur Andrus jest cenionym dziennikarzem radiowej Trójki, który w 2024 obchodziłby jubileusz 30-lecia pracy na antenie, gdyby nie zmiany, które zmieniły bieg historii stacji.

Z kolei o godz. 17.00 koncert Renaty Przemyk i Dagadany, projektu „Vera to ja", którego korzenie sięgają czasów pandemii, kiedy Renata Przemyk zaczęła tworzyć tę bardzo kobiecą opowieść. Do współpracy przy realizacji piosenek opartych na tej historii zaprosiła polsko-ukraińską grupę Dagadana. Ten koncert przygotowany został wspólnie z Radiowym Centrum Kultury Ludowej, które 1 kwietnia obchodzi w tym roku swoje 30. urodziny.